Фулъм обърна Брайтън с гол в добавеното време и се изкачи до седмата позиция

Фулъм постигна победа за 2:1 над Брайтън в мач от 23-ия кръг на Премиър лийг. “Чайките” поведоха през първата част с попадение на Ясин Аяри (28’), но лондончани постигнаха пълен обрат след почивката с голове на Самуел Чуквуезе (72’) и Хари Уилсън (90+2’). Двата тима изнесоха равностойно първо полувреме, а след почивката противно на логиката гостите бяха по-близо до попадението, но на практика допуснаха обрат.

Първият гол в двубоя падна в 28-ата минута, когато домакините на няколко пъти не успяха да изчистят качествено топката, тя попадна у Ясин Аяри, който навлезе няколко метра в наказателното поле и със страхотен изстрел под гредата на остави шансове на Бернд Лено. Малк след подновяването на играта Кауро Митома бе близо до удвояването, но този път германецът спаси.

Играчите на Фулъм изравниха в 72-ата минута, когато дълга топка бе достигната от Самуел Чуквуезе, който напредна и с левия крак се разписа. Няколко минути след това отново Бернд Лено се намеси решително, за да предотврати ново изоставане за лондончани след хубав удар на Дани Уелбек. Пълният обрат в двубоя дойде в добавеното време, когато страхотно изпълнение на фал от Хари Уилсън от над 20 метра попадна в мрежата след много неумела намеса на Барт Фербрюген. С този успех те се изкачиха до седмата позиция с 34 точки. За Брайтън пък това бе трети пореден мач без успех за “чайките”, които се свлякоха до 12-ата позиция.

Снимки: Gettyimages