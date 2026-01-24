Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фулъм
  3. Фулъм обърна Брайтън с гол в добавеното време и се изкачи до седмата позиция

Фулъм обърна Брайтън с гол в добавеното време и се изкачи до седмата позиция

  • 24 яну 2026 | 19:19
  • 429
  • 0

Фулъм постигна победа за 2:1 над Брайтън в мач от 23-ия кръг на Премиър лийг. “Чайките” поведоха през първата част с попадение на Ясин Аяри (28’), но лондончани постигнаха пълен обрат след почивката с голове на Самуел Чуквуезе (72’) и Хари Уилсън (90+2’). Двата тима изнесоха равностойно първо полувреме, а след почивката противно на логиката гостите бяха по-близо до попадението, но на практика допуснаха обрат.

Първият гол в двубоя падна в 28-ата минута, когато домакините на няколко пъти не успяха да изчистят качествено топката, тя попадна у Ясин Аяри, който навлезе няколко метра в наказателното поле и със страхотен изстрел под гредата на остави шансове на Бернд Лено. Малк след подновяването на играта Кауро Митома бе близо до удвояването, но този път германецът спаси.

Играчите на Фулъм изравниха в 72-ата минута, когато дълга топка бе достигната от Самуел Чуквуезе, който напредна и с левия крак се разписа. Няколко минути след това отново Бернд Лено се намеси решително, за да предотврати ново изоставане за лондончани след хубав удар на Дани Уелбек. Пълният обрат в двубоя дойде в добавеното време, когато страхотно изпълнение на фал от Хари Уилсън от над 20 метра попадна в мрежата след много неумела намеса на Барт Фербрюген. С този успех те се изкачиха до седмата позиция с 34 точки. За Брайтън пък това бе трети пореден мач без успех за “чайките”, които се свлякоха до 12-ата позиция.

Неделната вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор
Неделната вечер на “Емиратс” може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Майнц с пълен обрат срещу Волфсбург след кошмарно първо полувреме

Майнц с пълен обрат срещу Волфсбург след кошмарно първо полувреме

  • 24 яну 2026 | 19:34
  • 339
  • 0
Оксфорд изненада Лестър, Филип Кръстев пропусна мача

Оксфорд изненада Лестър, Филип Кръстев пропусна мача

  • 24 яну 2026 | 19:34
  • 403
  • 0
Борнемут 2:1 Ливърпул, Ван Дайк се реваншира с гол

Борнемут 2:1 Ливърпул, Ван Дайк се реваншира с гол

  • 24 яну 2026 | 19:30
  • 4835
  • 11
Спорна дузпа зарадва Валенсия в точния момент

Спорна дузпа зарадва Валенсия в точния момент

  • 24 яну 2026 | 19:28
  • 327
  • 0
Мъките на Тотнъм продължиха и срещу Бърнли

Мъките на Тотнъм продължиха и срещу Бърнли

  • 24 яну 2026 | 19:17
  • 1125
  • 0
Хофенхайм продължи да лети, кошмарът за Айнтрахт не спира

Хофенхайм продължи да лети, кошмарът за Айнтрахт не спира

  • 24 яну 2026 | 19:14
  • 386
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борнемут 2:1 Ливърпул, Ван Дайк се реваншира с гол

Борнемут 2:1 Ливърпул, Ван Дайк се реваншира с гол

  • 24 яну 2026 | 19:30
  • 4835
  • 11
ЦСКА се прибира след лагера в Турция - очаквайте на живо!

ЦСКА се прибира след лагера в Турция - очаквайте на живо!

  • 24 яну 2026 | 20:11
  • 254
  • 0
Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

Ман Сити прекъсна негативната серия, но отново остави спорни впечатления

  • 24 яну 2026 | 18:59
  • 9432
  • 19
Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

Херо: Ботев няма шанс да вземе българин, никой не може да ми затвори устата, на четири отбора свирят едни и същи съдии

  • 24 яну 2026 | 10:25
  • 25380
  • 35
Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

Костадинов: Боримиров сигурно се шегува, не разбирам каква е ползата от правилото за българите

  • 24 яну 2026 | 08:00
  • 51438
  • 50
Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

Филипов чака "Извинявай, сгрешихме!" от Левски, отсече: С Крушарски заедно не сядам, ще защитя Ботев, каквото и да ми струва

  • 24 яну 2026 | 07:48
  • 33723
  • 77