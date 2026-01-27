Карагър: Вече се страхувам за класирането на Ливърпул за ШЛ, а тогава темата за работата на мениджъра става съвсем различна

Легендарният бивш бранител на Ливърпул Джейми Карагър призна, че вече има съвсем реални притеснения дали мърсисайдци ще успеят да се класират в топ 5 на Премиър лийг и да участват в Шампионската лига през следващия сезон. В момента шампионите са на шесто място във временното класиране, отстъпвайки с точка на Челси и две на Манчестър Юнайтед. Ако пък се стигне до такъв провал, тогава Арне Слот няма да има никакви аргументи, с които да защити работата си.

“Ако не се класираш за Шампионската лига, след като предишния сезон си спечелил титлата, а след това си похарчил толкова много пари, няма да имаш особени аргументи в своя защита. Истинското ми притеснение за Ливърпул по отношение на класирането за Шампионската лига са трите големи неща, които се открояват във Висшата лига сега - това са статичните положения, контраатакуващият футбол и ниските блокове. Ливърпул не може да се справи с никой от тях. Това, което виждаме, е отбор във Висшата лига, който не е подходящ за нея.

След като видях какво направиха Манчестър Юнайтед и Челси в последните седмици, започнах да си мисля, че Ливърпул всъщност може да завърши извън позициите за класиране в Шампионска лига. Наистина се страхувам за тях. След като започнем да се страхуваме за това, темата за работата на мениджъра става съвсем различна. Ако говорим за това дали ще спечелим лигата, или ще се борим за първото място, това е колективна отговорност. Ливърпул не печели Премиър лийг всяка година. Но да не стигнем до Шампионска лига от позицията на шампион, похарчени 450 милиона паунда за селекция, най-високите разходи за заплати, ще предизвика сериозни въпросителни”, заяви Карагър, който добави, че Ливърпул трябва да се опита до края на прозореца да привлече нов бранител.

“Ливърпул няма много играчи в защита. Ако трябва да платят малко повече за някого, когото искат през лятото, може би било добре да го вземат по-рано. Не ме интересува да се купуват играчи, за които не са напълно убедени. Като изключим това лято, резултатите на Ливърпул на трансферния пазар в последните седем-осем години са доста добри. Правилното решение е да купят защитник. Ако Ван Дайк се контузи, това ще отпише окончателно сезона. Може би крият нещо, но все пак не искам да правят панически покупки”, заяви Карагър.