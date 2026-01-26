Популярни
  Арсенал
  2. Арсенал
  Артета: Доминирахме до почивката, но голът за 1:1 обърна хода на мача

Артета: Доминирахме до почивката, но голът за 1:1 обърна хода на мача

  • 26 яну 2026 | 00:51
  • 332
  • 1

Мениджърът на Арсенал Микел Артета обясни какво се е объркало за неговия отбор в дербито срещу Манчестър Юнайтед, загубено с 2:3. Испанецът призна, че тимът му е започнал силно срещата, но грешки и спад в контрола над мача са се оказали решаващи за крайния резултат.

„В първите 30 минути доминирахме и играта се водеше в зоните, в които искахме. Създадохме добри ситуации, вкарахме гол и пропуснахме още две стопроцентови положения”, коментира Артета.

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал
Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

„Но след като подарихме гола на съперника, той получи надежда и характерът на мача се промени. Разбира се, грешките са част от футбола, но това беше гол, какъвто рядко допускаме”, отбеляза наставникът на Арсенал.

“Второто полувреме не се разви по плана ни. Не съумявахме да задържим топката в определени зони. Двубоят стана по-открит и вече нямахме същото надмощие от първата част”, констатира Артета.

Карик: В началото на пътя сме, но това е добра отправна точка
Карик: В началото на пътя сме, но това е добра отправна точка

“Манчестър Юнайтед вкара два великолепни гола. Често в подобни мачове най-важни са индивидуалните качества и миговете на магия. Днес беше добър пример в това отношение”, отбеляза специалистът.

“Да, много съм разочарован, но трябва да поема отговорността и да съм близо до играчите”, каза още Микел Артета.

Снимки: Imago

