Играчите на Ман Юнайтед лобират за нов договор на Хари Магуайър

Според информации в британските медии, съотборниците на Хари Магуайър в Манчестър Юнайтед оказват натиск върху ръководството на клуба да предложи нов договор на защитника.

Настоящият контракт на 32-годишния футболист на „Олд Трафорд“ изтича в края на сезона, а преговорите за подновяването му все още не са довели до напредък. Според "The Sun", няколко играчи от състава настояват пред клубните шефове да осигурят оставането на Магуайър.

Източник от клуба споделя: „Играчите смятат, че би било лудост, ако не му бъде предложен нов договор. Хари премина през много възходи и падения в Юнайтед, но преодоля всичко това и в момента играе наистина добре. Той е много уважаван в съблекалнята и предава много от своя опит на по-младите играчи като Ейдън Хевън и Лени Йоро. Всички го харесват и уважават, а по-голямата част от футболистите искат клубът да му предложи нов контракт.“

Снимки: Imago