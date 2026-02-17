Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Играчите на Ман Юнайтед лобират за нов договор на Хари Магуайър

Играчите на Ман Юнайтед лобират за нов договор на Хари Магуайър

  • 17 фев 2026 | 03:05
  • 286
  • 0
Играчите на Ман Юнайтед лобират за нов договор на Хари Магуайър

Според информации в британските медии, съотборниците на Хари Магуайър в Манчестър Юнайтед оказват натиск върху ръководството на клуба да предложи нов договор на защитника.

Настоящият контракт на 32-годишния футболист на „Олд Трафорд“ изтича в края на сезона, а преговорите за подновяването му все още не са довели до напредък. Според "The Sun", няколко играчи от състава настояват пред клубните шефове да осигурят оставането на Магуайър.

Източник от клуба споделя: „Играчите смятат, че би било лудост, ако не му бъде предложен нов договор. Хари премина през много възходи и падения в Юнайтед, но преодоля всичко това и в момента играе наистина добре. Той е много уважаван в съблекалнята и предава много от своя опит на по-младите играчи като Ейдън Хевън и Лени Йоро. Всички го харесват и уважават, а по-голямата част от футболистите искат клубът да му предложи нов контракт.“

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ханзи Флик: Поемам отговорността за загубата

Ханзи Флик: Поемам отговорността за загубата

  • 17 фев 2026 | 03:32
  • 344
  • 0
Анчелоти и Роналдо се забавляваха заедно на карнавала в Рио

Анчелоти и Роналдо се забавляваха заедно на карнавала в Рио

  • 17 фев 2026 | 02:33
  • 376
  • 0
Катастрофални финансови сътресения заплашват Тотнъм при евентуално изпадане

Катастрофални финансови сътресения заплашват Тотнъм при евентуално изпадане

  • 17 фев 2026 | 02:04
  • 627
  • 0
Манчестър Юнайтед посяга към звезда на Ливърпул

Манчестър Юнайтед посяга към звезда на Ливърпул

  • 17 фев 2026 | 01:42
  • 778
  • 0
Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

  • 16 фев 2026 | 23:57
  • 18584
  • 217
Лече излезе от опасната зона с успех в Сардиния

Лече излезе от опасната зона с успех в Сардиния

  • 16 фев 2026 | 23:41
  • 421
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

  • 16 фев 2026 | 19:19
  • 28871
  • 133
Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

  • 16 фев 2026 | 23:57
  • 18584
  • 217
Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

  • 16 фев 2026 | 19:23
  • 28695
  • 29
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 40904
  • 47
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 25242
  • 4
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: шест комплекта медали бяха раздадени днес

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: шест комплекта медали бяха раздадени днес

  • 17 фев 2026 | 01:06
  • 18313
  • 11