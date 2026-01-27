Груев излезе от игра, след което Лийдс изпусна победата срещу Евертън

Илия Груев игра малко повече от час в мача на клубния си Лийдс при равенството 1:1 срещу Евертън от закриващата среща на 23-тия кръг в английската Премиър лийг. Джеймс Джъстин (28’) откри за гостите от Западен Йоркшир, а за „карамелите“ изравни Тиерно Бари (76’).



"Карамелите" трябва да съжаляват, че не осъществиха пълен обрат, тъй като можеха да влязат с бутоните напред в битката за топ 4, но все още са реален претендент за класиране в европейските клубни турнири.

Йоркширци пък останаха с шест точки над "опасната зона" и все още се оглеждат нервно зад гърба си.

Илия Груев бе сред титулярите, като това бе шести пореден мач във всички турнири на йоркширци, в който българинът взе участие. Иначе спрямо победата на Лийдс срещу Фулъм с 1:0 в миналия кръг мениджърът Даниел Фарке направи две промени и този път стартира с Итън Ампаду, Антон Щах вместо Брендън Аарансън, Габриел Гудмундсон. Това се оказа мъдър ход, тъй като именно Щах осъществи аистенцията за гола.

Началните минути бяха в полза на „карамелите“, които стигнаха до два корнера в рамките на 4 минути.

В 7-ата минута дойде и отговорът на йоркширци. Паскал Струйк прояви кураж да стреля от границата на наказателното поле, но шутът му мина високо над напречната греда.

Четвърт час след началото дойде и първото положение, в което бе замесен Илия Груев, който стреля от воле и коженото кълбо мина съвсем малко над вратата.

В следващите минути чисто футболните достойнства отстъпиха пред единоборствата, което бе променено около половин час от началото на двубоя, когато гостите от Западен Йоркшир най-накрая разпечатаха вратата на своя съперник. Джеймс Джъстин получи подаване в наказателното поле от Антон Щах и преодоля национала Джордан Пикфорд, който не успя да спаси.

Шест минути по-късно Груев и компания можеха да дръпнат с много сериозна преднина. Доминик Калвърт-Люин, който бе разпределен да води нападението самостоятелно, се озова на стрелкова позиция в наказателното поле, но стреля в гредата.

😩 POST! So close to our second! pic.twitter.com/eUaH8POvgx — Leeds United (@LUFC) January 26, 2026

В 39-ата минута „карамелите“ получиха нов шанс след изпълнение на ъглов удар, но бранителите се справиха и изчистиха.

В изтичащите секунди на редовното време дойде и най-чистата възможност за домакините, когато Гарнър стреля от вътрешността на наказателното поле, но топката отиде в аут.

💪 In front at the break! pic.twitter.com/BPYGo6Rhss — Leeds United (@LUFC) January 26, 2026

След почивката двата тима отново заложиха на груба игра и десетина минути след подновяването ѝ главният съдия Саймън Хупър показа два жълти картона. Първо бе санкциониран асистентът на попадението Щах, а след това, за съжаление, в „жълто“ бе оцветен и Груев.

😤 Battling away as we pass the hour mark! pic.twitter.com/SaxJBGkxuv — Leeds United (@LUFC) January 26, 2026

В 63-тата минута феновете на „Хил Дикинсън“ най-накрая видяха и реално голово положение. Тиерно Бари се ориентира добре и затрудни максимално Карл Дарлоу.

В 66-ата минута приключи и мачът за Груев, който потегли към резервната скамейка за сметка на японския халф Ао Танака.

След излизането на българина неговият отбор допусна съперникът да създава повече положения и така се случи неизбежното около четвърт час преди края на редовното време. Гей потърси Бари с коварно центриране и последният възстанови равенството с висок удар.

В 78-ата минута положението можеше да стане фатално за йоркширци, но този път намеренията на Гей не сполучиха, тъй като той не съумя да добави гол на сметката си след асистенцията.

Две минути преди края Ндиайе бе изведен в стрелкова позиция, но Дарлоу и компания се намесиха адекватно в пеналтерията.

⏱️ 4 minutes of stoppage, as both sides push for a late winner. 1-1 at the Hill Dickinson pic.twitter.com/tGkBWs3t1Z — Leeds United (@LUFC) January 26, 2026

Въпреки масирания натиск на „карамелите“ през заключителната половина на второто полувреме, именно играчите на Лийдс имаха последния шанс в сблъсъка да откраднат трите точки. Буонаноте стреля от границата на наказателното поле, след което коженото кълбо се отби от бранител и излезе в ъглов удар, който пък доведе до нов корнер. При последвалото изпълнение домакините отново оцеляха и двата тима разделиха точките във вълнуващия мач, който подобаващо закри кръга от Премиър лийг.

📰 A point on Merseyside pic.twitter.com/rS2wCtmU4B — Leeds United (@LUFC) January 26, 2026

В следващия кръг Груев и компания имат амбициозната задача да измъкнат нещо при домакинството си на лидера Арсенал. Този мач предстои на 31-ви януари (събота) от 17:00 часа българско време.

👏 Whether you were in Liverpool or watching from afar, thank you to all our fans who followed us this evening! pic.twitter.com/nZGUfaXLH5 — Leeds United (@LUFC) January 26, 2026

По същото време Евертън ще гостува на коравия Брайтън, който също има шанс да протегне ръка към зона "Европа".