"Моят отбор": Какво следва след постния кръг и ще получи ли почивка Холанд

  • 23 яну 2026 | 17:18
  • 312
  • 0

В днешния епизод на „Моят отбор“, предаването на Sportal.bg, посветено изцяло на Фентъзи Премиър лийг, специален гост беше Алекс Иванов, който от години подхожда изключително сериозно към играта и следи всеки детайл при взимането на решения. Той представи своя актуален състав, очерта стратегиите си за следващите кръгове и коментира кои играчи според него могат да се превърнат в ключови фигури в навечерието на поредните напрегнати седмици във фентъзи календара. Наблегна основно на футболисти на Челси в офанзивен, но и в дефанзивен план, с оглед на лесната програма на "сините". Той не подмина и темите от реалния футбол, като коментира ситуацията в любимия си Манчестър Юнайтед и призна, че е разочарован от развоя на събитията около Рубен Аморим - смятайки, че напускането му е оставило още по-сериозни въпросителни около визията на клуба за бъдещето.

Аморим се вбесил, че спортният директор на Ман Юнайтед действал като мендижър в сянка
Аморим се вбесил, че спортният директор на Ман Юнайтед действал като мендижър в сянка
 Моуриньо коментира уволнението на Аморим
Моуриньо коментира уволнението на Аморим
Аморим е бил на крачка от оставка дни преди да бъде уволнен от Ман Юнайтед, което е щяло да спести милиони на клуба
Аморим е бил на крачка от оставка дни преди да бъде уволнен от Ман Юнайтед, което е щяло да спести милиони на клуба

Изминалият кръг във Фентъзи лигата се оказа истинско изпитание за мениджърите. Голяма част от лидерите и традиционно надеждните капитански опции разочароваха с представянето си, което доведе до масово ниски резултати. Средният актив се движеше около 40 точки – стойност, която само подчертава непредсказуемия характер на този етап от сезона.

И докато битката в общата класация се изостря, напомняме на всички участници, че победителят в мини-лигата на Sportal.bg ще спечели оригинална фланелка на любимия си отбор в края на сезона — допълнителен стимул в борбата за върха до последния кръг.

