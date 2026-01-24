Ман Сити 1:0 Уулвс, Омар Мармуш откри резултата

Манчестър Сити и Уулвърхамтпън играят при 1:0 в мач от 23-ия кръг на Премиър лийг. Омар Мармуш откри резултата в 7-ата минута на двубоя.

Новото попълнение Марк Геи отправи първия точен изстрел в срещата в 4-ата минута, когато засече центриране от корнер, но Жозе Са се намеси добре. Домакините стигнаха до попадение още в 7-ата минута, когато центриране от фланга на Матеуш Нунеш, който достави великолепна топка, засечена от Омар Мармуш. Египтянинът пък от своя страна се възползва от зле подредената отбрана на “вълците”, тъй като Уго Буено се бе позиционирал погрешно, а Йерсон Москера бе изостанал и не успя да се намеси навреме.

“Гражданите” са в серия от четири последователни двубоя без победа в първенството и вече се отдалечиха на седем точки от водача Арсенал. Днес възпитаниците на Джосеп Гуардиола все пак могат да скъсят своето изоставане, макар и временно, тъй като “артилеристите” посрещат утре Манчестър Юнайтед в голямото дерби на този кръг. От своя страна “вълците” продължават да са на последното място в класирането, но демонстрират известно подобрение в последните срещи и не са допускали загуба в четири поредни мача в шампионата.

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола прави няколко промени в своя състав в опит да освежи отбора и внесе нужната промяна. Голямата звезда на отбора Ерлинг Холанд, който е стартирал всички двубои до момента в Премиър лийг, днес остава на пейката, а атаката на тима ще бъде водена от Омар Мармуш. Норвежецът се представи слабо в последните няколко двубоя на “гражданите” и днес получава почивка. Своя дебют прави и новото попълнение Марк Геи, който пристигна на “Етихад” през седмицата от Кристъл Палас. Друго ново попълнение - Антоан Семеньо стартира за трети пореден път с екипа на Сити.

Your Blues to take on Wolves! 😤🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly, Rodri, Bernardo (C), Reijnders, Semenyo, Cherki, Marmoush



SUBS | Trafford, Ake, Haaland, Doku, Ait-Nouri, Foden, Mukasa, Alleyne, Lewis



🤝 @etihad pic.twitter.com/l1fGrqWQ4E — Manchester City (@ManCity) January 24, 2026

Наставникът на Уулвс Роб Едуардс прави една промяна в своя тим, пускайки на терена Джон Ариас. Хий-Чан Хуанг стартира на върха на атаката и очевидно ще се залага на неговата по-голяма подвижност. Толу Арокодаре и Йорген Странд Ларсен остават на пейката.

☝️ One change from #WOLNEW

🇨🇴 Arias returns to XI



Here’s how we line-up to take on @ManCity 📋 pic.twitter.com/klgSvwTXAT — Wolves (@Wolves) January 24, 2026