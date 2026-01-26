Карик: В началото на пътя сме, но това е добра отправна точка

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик остана доволен от представянето на отбора след победата с 3:2 над Арсенал. След срещата той подчерта характера на футболистите си и призна, че тимът все още е в начален етап от своята работа.

„Разбирахме, че началото на мача ще бъде такова и се опитахме да обърнем развоя в наша полза. Осъзнавахме как ще се развива мачът. Постепенно започнахме да контролираме топката по-добре, да действаме по-спокойно и в определени моменти усетихме прилив на увереност”, обясни бившият халф.

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

“Имаше период, в който започнахме да взимаме инициативата, но съперникът откри резултата, което беше разочароващо. Въпреки това, показахме характер и успяхме да се върнем в мача. Имаше моменти, в които трябваше да се защитаваме компактно. Съперникът ни притисна, но останахме уверени. Не спирах да вярвам, че ще отбележим гол”, сподели Карик.

"В гостуванията е важно да усещаш фазите на мача, да бъдеш търпелив и дисциплиниран. Феновете ни бяха невероятни. В отделни периоди контролирахме топката добре, атакувахме решително и бяхме възнаградени за това”, подчерта наставникът на “червените дяволи”.

Артета: Доминирахме до почивката, но голът за 1:1 обърна хода на мача

"Работя тук от едва десет дни и знаем, че не всичко ще бъде перфектно. Не можеш да очакваш пълна доминация веднага. Все още сме в началото на пътя си – това е добра отправна точка, но трябва да продължим да надграждаме и ще се опитаме да го направим в следващите седмици”, допълни Карик.



След победата на "Емиратс" Манчестър Юнайтед вече е четвърти в класирането на Премиър лийг.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages