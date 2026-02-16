Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

  • 16 фев 2026 | 07:02
  • 2042
  • 3
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: 6 комплекта медали очакват своите носители

Шест комплекта медали ще бъдат разпределени в десетия ден от Зимните олимпийски игрив Милано - Кортина 2026.

В 13:47 часа е финал "А" в шорттрека в дисциплината 1000 метра при жените - екшънът за деня започва още в 12 часа с четвъртфиналите, а полуфиналите са от 12:57 часа.

В 14:30 часа е битката за медалите в най-техничната и престижна дисциплина в алпийските ски - вторият манш на мъжкия слалом, където се надяваме на силно представяне от българските скиори Алберт Попов и Калин Златков.

В 20:30 часа е женският финал в дисциплината Биг еър в ските свободен стил.

В 21:20 часа ще се оспорват медалите в отборната дисциплина в мъжкия ски скок.

От 22:06 пък започва битката за последната шампионска титла за деня - в женския монобоб (бобслей).

