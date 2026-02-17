Анчелоти и Роналдо се забавляваха заедно на карнавала в Рио

Селекционерът на националния отбор на Бразилия, Карло Анчелоти, беше забелязан да се наслаждава на карнавалните празненства в Рио де Жанейро през уикенда. Той беше видян да пие бира в компанията на Роналдо, бившия му нападател от Милан.

Анчелоти пое поста начело на бразилския национален отбор през май миналата година и ще води „Селесао“ на Световното първенство по футбол през 2026 г. в Северна Америка. Бразилия вече си осигури участие на Мондиала, а следващите мачове на тима са международни приятелски срещи срещу Франция и Хърватия, съответно на 26 март и 1 април. Преди това обаче Анчелоти се възползва от възможността да се потопи в местната култура и традиции по време на карнавалните тържества в страната. Той беше в Рио заедно с редица бивши бразилски звезди, сред които Роналдо и Денилсон.

👋🏼🇧🇷 Carlo Ancelotti says hi to Ronaldo in Brazil for the Carnaval.



“He’s loving this chapter in Brazil!”, says Ronaldo about the Seleção coach. 🇮🇹@geglobo 🎥 pic.twitter.com/CS3xnrmbqP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2026

Според местното издание ge.globo, Анчелоти и Роналдо са били настанени в съседни ложи. В един момент Роналдо е преминал покрай бившия треньор на Милан и Реал Мадрид на платформа по време на парада. Двамата са заснети да си пийват бира и да си махат един на друг сред огромните тълпи.

„Опитвахме се да изберем състава за Световното първенство, включих и себе си“, пошегува се Роналдо. „Познавам го добре и от разговорите, които сме водили, съм сигурен, че той обожава преживяването да бъде тук и да опознава нашия народ, да работи в бразилския футбол – най-успешния победител на световни първенства.“