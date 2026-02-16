Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

Ботев (Враца) и Добруджа играят един срещу друг в двубой от 21-ия кръг на efbet Лига. Резултатът на стадион “Христо Ботев” към момента е 0:0.

Двубоят започна с по-добра игра на домакините, които имаха перфектна възможност да открият резултата още в 6-ата минута. Тогава Гайегос намери Сенянг наляво, който отправи меко центриране към границата на вратарското поле. Там Мартин Петков засече с глава, но от близка дистанция Галин Григоров успя инстинктивно да спаси.

БОТЕВ (ВРАЦА) 0:0 ДОБРУДЖА

Стартови състави:

Ботев (Враца): 94. Мартин Орлинов, 3. Сейни Сенянг, 8. Антоан Стоянов, 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос, 21. Радослав Цонев, 22. Мартин Стойчев, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 79. Мартин Петков, 81. Касим Хаджи;

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 37. Венцислав Керчев, 22. Джонатан Хуртадо, 72. Васко Оливейра, 35. Матео Ловрик, 7. Антон Иванов, 77. Матеус Леони, 9. Валду Те, 10. Томаш Силва, 20. Айкут Рамадан.