  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Знам какви са проблемите ни и как да ги решим

Гуардиола: Знам какви са проблемите ни и как да ги решим

  • 23 яну 2026 | 15:57
  • 288
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че знае какви са причините за непостоянната игра на неговия отбор. Той не даде подробности, но допълни, че знае как да реши проблемите. “Гражданите” допуснаха две поредни загуби. Те първо бяха надиграни от Манчестър Юнайтед, а след това допуснаха изненадваща загуба от Бодьо/Глимт в Шампионската лига.

“Знам причината, заради която имам проблеми в момента. Знам какво се случи с отбора. Нестабилността. Знам как да решим проблема. Той няма да бъде решен с пристигането на един играч, въпреки опитът на Марк (Геи) e огромен. Той е национал на Англия, капитан на отбор, който спечели ФА Къп миналия сезон. Но не става дума за един играч”, заяви Гуардиола.

Относно битката за титлата и представянето на Арсенал той коментира: “Те са най-добрият отбор в света в момента. Погледнете Шампионската лига, Висшата лига, ФА Къп и Купата на лигата. Надяваме се да се доближим и се надяваме, че те ще ни дадат тази възможност”.

Гуардиола потвърди, че новото попълнение Марк Геи ще дебютира утре в мача срещу Уулвърхамптън. Ман Сити има сериозни проблеми в центъра на защитата и последните мачове там играха Абдукодир Хусанов и Макс Алейн. Треньорът говори и за Родри. Според него той ще си върне формата, която му донесе “Златната топка”, но му трябва още време.

Наставникът коментира и действията на Ерлинг Холанд, който се извини на феновете за загубата от Бодьо/Глимт: “Холанд не трябва да се извинява. Не е необходимо. Той дава всичко от себе си. Ако отборът не печели, това не е заради един играч”.

