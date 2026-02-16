Популярни
  3. Жирона 0:0 Барселона, пропуски на Рафиня и Ямал

Жирона 0:0 Барселона, пропуски на Рафиня и Ямал

  • 16 фев 2026 | 22:00
  • 2426
  • 11
Жирона 0:0 Барселона, пропуски на Рафиня и Ямал

Отборите на Жирона и Барселона играят при 0:0 в каталунско дерби от 24-тия кръг на Ла Лига.

Тимът на Ханзи Флик се бори да си върне лидерската позиция, която през уикенда беше заета от Реал Мадрид. Жирона пък прави колеблив сезон, като беше в зоната на изпадащите, но в момента е извън нея.

Сега Рафиня се завръща за “блаугранас” след травма и дори е титуляр. Феран Торес отново е предпочетен в атака пред Роберт Левандовски.

Барса натисна още от началото и в шестата минута Ямал получи първата възможност да отправи точен удар, но топката излезе в аут. На няколко пъти обаче и домакините атакуваха опасно, като дори Рафиня се наложи да се намесва да помага в отбрана.

Рафиня пропусна да изведе "лос кулес" напред в 17-ата минута, когато с десния крак стреля в аут. Секунди след него Ямал излезе сам срещу вратаря, но не успя да го прехвърли.

Драма с две изпуснати и една отменена дузпа доведе до нова загуба за отбора на Иванов и Чорбаджийски

  • 16 фев 2026 | 21:24
  • 517
  • 0
Арбелоа: Целта ни е да спечелим Шампионската лига, отношенията ни с Моуриньо са отлични

  • 16 фев 2026 | 21:08
  • 1345
  • 3
Нюкасъл срещу Ман Сити за ФА Къп, гостувания за Арсенал, Ливърпул и Челси

  • 16 фев 2026 | 20:55
  • 3053
  • 4
Педри се вихри в бизнес за милиони извън футбола

  • 16 фев 2026 | 20:06
  • 3406
  • 0
Луис Енрике за думите на Дембеле: Винаги има шум около ПСЖ, свикнали сме

  • 16 фев 2026 | 19:43
  • 2751
  • 0
Съдиите свикнаха да разчитат прекалено много на ВАР, смята Уейн Рууни

  • 16 фев 2026 | 19:30
  • 902
  • 0
Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

  • 16 фев 2026 | 19:19
  • 19641
  • 94
Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

  • 16 фев 2026 | 19:23
  • 23214
  • 26
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 37783
  • 47
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 23256
  • 4
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  • 16 фев 2026 | 16:21
  • 16617
  • 11