Жирона 0:0 Барселона, пропуски на Рафиня и Ямал

Отборите на Жирона и Барселона играят при 0:0 в каталунско дерби от 24-тия кръг на Ла Лига.

Тимът на Ханзи Флик се бори да си върне лидерската позиция, която през уикенда беше заета от Реал Мадрид. Жирона пък прави колеблив сезон, като беше в зоната на изпадащите, но в момента е извън нея.

Сега Рафиня се завръща за “блаугранас” след травма и дори е титуляр. Феран Торес отново е предпочетен в атака пред Роберт Левандовски.

Барса натисна още от началото и в шестата минута Ямал получи първата възможност да отправи точен удар, но топката излезе в аут. На няколко пъти обаче и домакините атакуваха опасно, като дори Рафиня се наложи да се намесва да помага в отбрана.

Рафиня пропусна да изведе "лос кулес" напред в 17-ата минута, когато с десния крак стреля в аут. Секунди след него Ямал излезе сам срещу вратаря, но не успя да го прехвърли.