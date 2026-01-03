Спартак (Варна) за Пенев: В нашите сърца той ще остане един герой, донесъл ни най-голямата футболна радост!

Спартак (Варна) също отдаде почит на Димитър Пенев. Легендарният треньор се отиде от този свят по-рано днес на 80-годишна възраст.
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
Ето какво пишат “соколите”:
България загуби една от най-емблематичните си фигури във футбола!
Изразяваме искрените си съболезнования към близките на Димитър Пенев! Той ще остане в историята като една от най-значимите личности в родния спорт.
В нашите сърца той ще остане един герой, повел прословутата чета в САЩ през 1994-та, донесла ни най-голямата футболна радост.
Почивай в мир!