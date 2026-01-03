Популярни
Локомотив (Пловдив): Българският футбол осиротя!

  3 яну 2026 | 13:43
От Локомотив (Пловдив) също изказаха съболезнования към близките и семейството на Димитър Пенев, който напусна този свят на 80-годишна възраст. Стратега от Мировяне постига най-големия успех начело на националния ни отбор през 1994 г., когато "лъвовете" стигат до бронзовите медали.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

"Напусна ни треньор номер едно на България за ХХ век - Димитър Пенев.

Легендата на българския футбол, чието име завинаги ще остане в сърцата на всички родни фенове, си отиде от този свят на 80 години.

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Стратега беше не само велик треньор и футболист, но и вдъхновител за поколения играчи и фенове. Неговите постижения и отдаденост на играта оставиха завинаги незаличима следа в спортната история на България, която топли и до днес сърцата на стотици хиляди фенове.

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

ПФК Локомотив Пловдив изказва най-искрените си съболезнования към близките и семейството на легендарния Димитър Пенев!

Българският футбол осиротя! Почивай в мир!", пишат от "Лаута".

