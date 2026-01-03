Локомотив (Пловдив): Българският футбол осиротя!

От Локомотив (Пловдив) също изказаха съболезнования към близките и семейството на Димитър Пенев, който напусна този свят на 80-годишна възраст. Стратега от Мировяне постига най-големия успех начело на националния ни отбор през 1994 г., когато "лъвовете" стигат до бронзовите медали.

"Напусна ни треньор номер едно на България за ХХ век - Димитър Пенев.

Легендата на българския футбол, чието име завинаги ще остане в сърцата на всички родни фенове, си отиде от този свят на 80 години.

Стратега беше не само велик треньор и футболист, но и вдъхновител за поколения играчи и фенове. Неговите постижения и отдаденост на играта оставиха завинаги незаличима следа в спортната история на България, която топли и до днес сърцата на стотици хиляди фенове.

ПФК Локомотив Пловдив изказва най-искрените си съболезнования към близките и семейството на легендарния Димитър Пенев!

Българският футбол осиротя! Почивай в мир!", пишат от "Лаута".