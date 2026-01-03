ЦСКА 1948: Поклон пред легендата!

ЦСКА 1948 отдаде почит на легендарния Димитър Пенев, който напусна този свят по-рано днес на 80-годишна възраст. "Червените" припомниха някои от най-големите му успехи на клубно ниво, както и тези с националния отбор на България.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

"Отиде си една от най-големите фигури в историята на ЦСКА и българския футбол – легендата, която олицетворяваше червената фланелка десетилетия наред. Като футболист, треньор, ръководител и символ на клуба, Димитър Пенев остави неизличима следа със своите титли, победи и незабравими европейски вечери с ЦСКА.

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

С армейците той постигна всичко – многократен шампион и носител на купи, полуфиналист в Европа, а по-късно и треньорът, извел България до най-великия момент в историята ѝ на световното първенство през 1994 година. Името му завинаги ще бъде част от историята на българския футбол.

Поклон пред легендата.

Вечна памет", написаха от ЦСКА 1948.