Ботев (Пловдив): Тъжен ден за българския футбол!

Ботев (Пловдив) е поредният клуб, който отдаде почит на Димитър Пенев. Легендарният български треньор си отиде от този свят по-рано днес на 80-годишна възраст.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

"Тъжен ден за българския футбол!

Напусна ни треньор номер 1 на България за ХХ век - Димитър Пенев.

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

През юли Стратега, който изведе България до най-големия успех във футболната ни история, навърши 80 години.

ПФК Ботев Пловдив изказва искрените си съболезнования към близките и роднините на легендарния Димитър Пенев.

Почивай в мир, Легендо!".