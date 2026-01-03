Ботев (Пловдив): Тъжен ден за българския футбол!

Ботев (Пловдив) е поредният клуб, който отдаде почит на Димитър Пенев. Легендарният български треньор си отиде от този свят по-рано днес на 80-годишна възраст.
"Тъжен ден за българския футбол!
Напусна ни треньор номер 1 на България за ХХ век - Димитър Пенев.
През юли Стратега, който изведе България до най-големия успех във футболната ни история, навърши 80 години.
ПФК Ботев Пловдив изказва искрените си съболезнования към близките и роднините на легендарния Димитър Пенев.
Почивай в мир, Легендо!".