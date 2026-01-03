Локомотив (София): Никога няма да те забравим, чичо Митко

Локомотив (София) се сбогува с една от най-големите личности на българския футбол - Димитър Пенев, който напусна този свят по-рано днес на 80-годишна възраст. Той е юноша на столичните "железничари", с които става шампион през 1964 г.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Ето какво написаха от клуба:

"България скърби: напусна ни големият Димитър Пенев!

Днес преди обяд тъжна вест покоси цялата футболна общественост – легендата Димитър Пенев си отиде от този свят на 80-годишна възраст.

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Юноша на „Локомотив“, Пената влиза в първия отбор през 1962 година, а през 1964-та става шампион на България с червено-черната фланелка. Избран е два пъти за Футболист №1 на България и печели общо още 10 титли и 9 купи на страната като футболист и треньор. С него начело националният отбор на България постига най-големия успех в историята си – 4-то място на Световното първенство в САЩ през 1994 година. Заслужено е награден с приза „Треньор на века“.

От БФС: Почивай в мир, Старши!

„Винаги, когато се прибирам в Мировяне, минавам покрай стадион „Локомотив“. Не забравям откъде съм тръгнал“, споделя Пенев в свое интервю преди години. И ние никога няма да те забравим, чичо Митко!

„Локомотив“ (София) изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Димитър Пенев!".