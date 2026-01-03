От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

ЦСКА съобщи с огромна мъка новината за кончината на великия Димитър Пенев. Треньор №1 на България зa XX век напусна този свят по-рано днес на 80-годишна възраст.

Пената завинаги остава символ на червената идея. Като футболист той изиграва 329 мача за "армейците", с които печели 7 шампионски титли и 5 Купи на Съветската армия.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

С огромна тъга и непрежалима мъка ви информираме за кончината на Димитър Пенев. Днес (3 януари 2026 г.) той ни напусна на 80-годишна възраст. Губим едно от най-великите имена в историята на ЦСКА, на българския футбол и на България... Сърцата ни кървят, а болката ни е неутешима.

Горди сме, че той бе един от нас. Че беше нашият пример, нашият вдъхновител, нашият герой. Че беше нашият Чичо Митко.

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Той ще остане завинаги в историята не само с великия си футболен път. Той бе баща и утеха за всички нас, упование и верен другар в трудните моменти и неизчерпаем извор на позитивна енергия за всички, които имаха привилегията да се докоснат до него. Единствен и неповторим – великият Димитър Пенев винаги ще е до нас – в спомените, в ежедневието, в мислите ни!

Стратега завинаги ще остане символ на червената идея – като футболист и като треньор. С екипа на ЦСКА той изигра 329 мача, спечели 7 шампионски титли на България и 5 Купи на Съветската армия, а два пъти бе избран за Футболист №1 на страната.

Като треньор Димитър Пенев е част от едни от най-славните европейски вечери в историята на ЦСКА – отстраняването на Нотингам Форест и Ливърпул и достигането до полуфинал за КЕШ през 1982 г., както и полуфинала за КНК през 1989 г.

От БФС: Почивай в мир, Старши!

Върхът в треньорската му кариера остава незабравимото лято на 1994 г., когато изведе националния отбор на България до историческото четвърто място на Световното първенство в САЩ – постижение, което завинаги ще го нареди сред най-великите.

Димитър Пенев бе обявен за треньор №1 на България за ХХ век, носител на орден „Стара планина“ – първа степен и почетен гражданин на София.

Иван Велчев за Димитър Пенев: Най-истинският армеец, обичан от всички

От името на ПФК ЦСКА изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, близките и всички, които го обичаха.

Нека днес сведем глава за бащата на ЦСКА.

Нека да кажем огромно: Благодаря!

Светъл ти път, великане!

Никога няма да те забравим!

Димитър Пенев, завинаги един от нас!

ЦСКА изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Димитър Пенев. Съболезнования на цялата „червена“ общност и на футболна България.

Ще информираме своевременно за датата, часа и мястото на поклонението пред Димитър Пенев".