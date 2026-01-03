Популярни
От БФС: Почивай в мир, Старши!

  • 3 яну 2026 | 13:12
  • 1118
  • 0
От БФС: Почивай в мир, Старши!

Ръководството на БФС поднесе най-искрените си съболезнования към близките и семейството на легендарния Димитър Пенев, който днес си отиде на 80-годишна възраст.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

"Изключително тъжен ден за българския футбол - напусна ни треньор номер едно на България за ХХ в., легендарният Димитър Пенев.

През юли Стратега, извел България до най-големия й успех във футболната история – четвъртото място в САЩ'94, отпразнува своя 80-годишен юбилей. 

Димитър Пенев е роден на 12 юли 1945 г. в софийското село Мировяне. Започва футболния си път в Локомотив (София), където записва 35 мача и 1 гол в периода 1959-64 г. 

След това преминава в ЦСКА, където до 1977 г. взима участие в 329 двубоя и отбелязва 24 попадения.

Става шампион на България цели 8 пъти – един с Локомотив (София) през 1964 г. и 7 пъти с ЦСКА - 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976. 

Носител на Купата на Съветската армия с ЦСКА през 1965, 1969, 1972, 1973, 1974. 

Два пъти е избиран за най-добър футболист на България през 1967 и 1971 година.

За националния отбор има 90 срещи и 2 гола. 

Участник на Световните първенства през 1966 г., 1970 г., 1974 г.

С треньорската му кариера са свързани някои от най-значимите постижения във футболната ни история на клубно и национално ниво. Като асистент в ЦСКА (1979-83) взима участие в елиминирането на действащите европейски шампиони Нотингам Форест и Ливърпул и класирането на полуфинал за КЕШ (1982), а след това като старши треньор с „армейците“ стига до полуфинал в турнира за КНК (1989).

По-късно извежда националния отбор до бронзовите медали на Световното първенство в САЩ през 1994 година. 

Той води националния тим и на първото му участие на Европейско първенство по футбол през 1996 г. в Англия.

Бил е начело на отборите на Димитровград, Спартак Варна, ЦСКА, Лионинг и Ал Насър.

Обявен е за треньор №1 на ХХ век на България. Награден с орден "Стара Планина" - първа степен. Почетен гражданин на София.

От името на цялата българска футболна общност изказваме най-искрените си съболезнования към близките и семейството на легендарния Димитър Пенев.

Почивай в мир, Старши", написаха от БФС.

