Добруджа: Българският футбол загуби една от най-големите си личности

Добруджа също почете паметта на великия Димитър Пенев, който си отиде от този свят по-рано днес на 80-годишна възраст.

"Българският футбол загуби една от най-големите си личности.

Напусна ни треньор №1 на България за ХХ век – легендарният Димитър Пенев.

През юли Стратега, извел националния отбор до най-значимия успех в историята ни – четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 г., отбеляза своя 80-годишен юбилей.

Като футболист той оставя дълбока следа в родния футбол – осемкратен шампион на България, носител на Купата на Съветската армия и двукратен Футболист №1 на страната. За националния отбор записва 90 мача и 2 гола.

Треньорската му кариера е белязана от едни от най-ярките моменти във футболната ни история. Като част от треньорския щаб на ЦСКА участва в елиминирането на европейските шампиони Нотингам Форест и Ливърпул и достигането до полуфинал в КЕШ, а по-късно като старши треньор извежда „армейците“ до полуфинал в турнира за КНК.

С националния отбор постига историческия бронзов медал на Мондиал 1994 и води България при първото ѝ участие на Европейско първенство през 1996 г.

Димитър Пенев е обявен за треньор №1 на ХХ век на България, носител е на орден „Стара планина“ – първа степен, и почетен гражданин на София.

От името на целия екип на ПФК Добруджа изказваме най-искрените си съболезнования към близките, семейството и всички, които скърбят за легендарния Димитър Пенев.

Поклон пред светлата му памет", написаха от клуба.