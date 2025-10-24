Популярни
  3. Чеко Перес и Кадилак започват тестовете с колата на Ферари другия месец

Чеко Перес и Кадилак започват тестовете с колата на Ферари другия месец

  • 24 окт 2025 | 09:54
  • 350
  • 0

Серхио Перес и отборът на Кадилак ще проведат своя първи тест с автомобила на Ферари от 2023 година на „Имола“ през следващия месец, стана ясно преди началото на уикенда за Гран При на Мексико Сити.

Перес вече променя бъдещата кола на Кадилак
Перес вече променя бъдещата кола на Кадилак

Мексиканецът няма да стартира в домашното си състезание за първи път от неговото завръщане във Формула 1 през 2015 насам, но това не му попречи да посети Мексико Сити. Той взе участие в благотворителен мач и говори пред медиите, където даде малко повече ясното за тестовата програма на Кадилак.

„Ще имаме няколко тестови сесии през ноември. Те ще ни бъдат полезни, защото ще можем да работим с механиците и инженерите, за да сме сигурни, че всички ще са готови за старта на предсезонните тестове през януари. Те са много рано през годината, но ще трябва да сме на 100% още от началото“, обясни Перес.

„Засега моят фокус е върху работата в симулатора и да се подготвя физически за моето завръщане. Винаги е хубаво да имаш отбор, който те слуша, подкрепя и оценява. За това мечтае всеки пилот“, добави още мексиканецът.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Снимки: Gettyimages

