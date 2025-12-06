11-те на Черно море и ЦСКА, "червените" с промени и нов капитан

Слушай на живо: Черно море - ЦСКА

Станаха ясни стартовите състави на Черно море и ЦСКА, които излизат в мач от 19-ия кръг в efbet Лига.

И двата отбора предприемат известни промени сред 11-те спрямо победите им съответно над Берое и Локомотив (Пловдив) през седмицата.

Варненци са без Дани Мартин и Калкан, а техните места заемат Бандаро и Лазаров.

В титулярния състав на "червените" се завръща централният бранител Лапеня за сметка на Иванов. Испанецът слага на ръката си и капитанската лента за сметка на своя съотборник, който я носи в последните две срещи.

В халфовата линия местата си заемат Панайотов и изтърпелият наказание Жордао, което праща на пейката Сегер и Скаршем.

ЧЕРНО МОРЕ - ЦСКА

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Томов, 3. Атанасов, 28. Дробаров, 8. Дончев, 26. Бандаро, 71. Панайотов, 10. Чандъров, 29. Бейхан, 39. Златев, 99. Уеслен, 19. Лазаров

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Лапеня, 5. Делова, 17. Мартино, 6. Жордао, 30. Панайотов, 73. Илиев, 99. Етоо, 28. Питас, 9. Годой