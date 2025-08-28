Популярни
  Перес каза кой пръв го е поздравил за договора с Кадилак

  28 авг 2025
Серхио Перес разкри, че бившият му съотборник Макс Верстапен е бил първият, който го е поздравил, след като Кадилак обяви двамата си пилоти за сезон 2026 във Формула 1. Американският тим ще дебютира с Перес и Валтери Ботас догодина, като и двамата се състезаваха като титуляри до края на 2024, но загубиха местата си.

Перес записа кошмарен сезон 2024 в Ред Бул, като редовно оставаше далеч от представянето на Макси заради слабото му представяне тимът загуби шанс за световната титла при конструкторите, а мексиканецът беше освободен в края на сезона.

„Останах изненадан от реакцията на новината за завръщането ми – обясни Перес. – Получих съобщения от много пилоти. Изглежда им липсвам.

„Трябва да кажа, че първото беше от Макс. Макс реагира веднага, после Гасли, Колапинто, те също ми пратиха съобщения. Ние сме в една група и там си пишем съобщения, така че ми стана приятно да видя, че те се радват, че се връщам в спорта.“

