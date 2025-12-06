Хамилтън: Няма да почивам много през зимата

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън е близо до края на своя първи сезон като пилот на Ферари. Определено можем да кажем, че първата година на британеца в Маранело не отговори на огромните очаквания, които имаше към този нов съюз, но надеждата за по-добро представяне през 2026 година е жива.

Както е известно догодина във Формула 1 ще бъдат въведени изцяло нови технически правила, които включват промени по шаситата, аеродинамиката и задвижващите системи. Заради тези промени предсезонните тестове ще стартират още в края на януари, което означава, че зимната пауза ще бъде сравнително къса, а Хамилтън заяви, че той няма да почива много дори и по празниците около Коледа и Нова година.

„Същинската работа стартира още следващата седмица. От няколко месеца ние работим по колата за 2026 година зад кулисите. Но следващата седмица аз вече ще съм в симулатора, а имаме и теста (във вторник), който ще бъде с гумите за следващия сезона. Най-вероятно ще стартирам моята физическа подготовка още преди Коледа. Паузата е най-късата, която някога сме имали. Така че да, няма да имам много време за възстановяване след сезона“, заяви Хамилтън пред медиите в Абу Даби.

