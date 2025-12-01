Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

След 23 кръга в 21 държави на 5 континента Формула 1 достигна до своята финална спирка за сезон 2025 – пистата „Яс Марина“. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд за Гран При на Абу Даби, в който ще бъде определен и новия световен шампион във Формула 1. „Яс Марина“ също така ще приеме и финала на сезона във Формула 2, където отново ще можем да наблюдаваме Българския лъв Никола Цолов, който направи отличен дебют в шампионата в Катар. Всички часове са в българско време.
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1
Петък (5 декември):
9:05 часа – Формула 2 тренировка
11:30 часа – Формула 1 първа тренировка
13:00 часа – Формула 2 квалификация
15:00 часа – Формула 1 втора тренировка
Събота (6 декември):
12:30 часа – Формула 1 трета тренировка
14:15 часа – Формула 2 спринт (23 обиколки)
16:00 часа – Формула 1 квалификация
Неделя (7 декември):
11:15 часа – Формула 2 основно състезание (33 обиколки)
15:00 часа – Формула 1 състезание (58 обиколки)
