Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:25
  • 713
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

След 23 кръга в 21 държави на 5 континента Формула 1 достигна до своята финална спирка за сезон 2025 – пистата „Яс Марина“. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд за Гран При на Абу Даби, в който ще бъде определен и новия световен шампион във Формула 1. „Яс Марина“ също така ще приеме и финала на сезона във Формула 2, където отново ще можем да наблюдаваме Българския лъв Никола Цолов, който направи отличен дебют в шампионата в Катар. Всички часове са в българско време.

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Петък (5 декември):
9:05 часа – Формула 2 тренировка
11:30 часа – Формула 1 първа тренировка
13:00 часа – Формула 2 квалификация
15:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (6 декември):
12:30 часа – Формула 1 трета тренировка
14:15 часа – Формула 2 спринт (23 обиколки)
16:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (7 декември):
11:15 часа – Формула 2 основно състезание (33 обиколки)
15:00 часа – Формула 1 състезание (58 обиколки)

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:45
  • 3430
  • 0
Доктор Марко атакува Кими Антонели след финала в Катар

Доктор Марко атакува Кими Антонели след финала в Катар

  • 30 ное 2025 | 21:58
  • 3330
  • 3
Андреа Стела призна стратегическата грешка на Макларън

Андреа Стела призна стратегическата грешка на Макларън

  • 30 ное 2025 | 20:26
  • 3229
  • 4
Норис: Няма как всеки път да взимаме правилното решение

Норис: Няма как всеки път да взимаме правилното решение

  • 30 ное 2025 | 20:18
  • 2091
  • 4
Сайнц: Много съм щастлив, че съм на подиума

Сайнц: Много съм щастлив, че съм на подиума

  • 30 ное 2025 | 20:04
  • 1157
  • 0
Оскар Пиастри: Ясно е, че днес сбъркахме

Оскар Пиастри: Ясно е, че днес сбъркахме

  • 30 ное 2025 | 19:56
  • 1949
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 118922
  • 104
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:45
  • 3430
  • 0
"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 117999
  • 629
След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

  • 30 ное 2025 | 23:56
  • 30989
  • 261
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 46509
  • 35
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 28215
  • 205