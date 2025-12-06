Локомотив (Сф) 2:1 Ботев (Пд), "канарчетата" върнаха един гол

Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) играят един срещу друг в двубой от 19-ия кръг на efbet Лига. Резултатът в “Надежда” е 2:1.

Още в 3-ата минута се откри перфектна възможност пред гостите. Франклин Маскоте получи пас отдясно и центрира към вратарското поле. Там обаче Око-Флекс закъсня и се размина с топката.

В следващите минути двата тима стояха равностойно на терена, но в 16-ата Локомотив успя да открие. След изпълнение на ъглов удар отляво топката беше изпратена на далечната греда, където Божидар Кацаров беше оставен непокрит и засече с крак - 1:0.

Само 120 секунди по-късно Локомотив удари за втори път своя противник и направи резултата 2:0. Кауе Карузо изведе Спас Делев отдясно, той проби добре, завъртя се и върна към центъра на наказателното поле на Карузо. Бразилецът беше оставен сам и от около точката за изпълнение на дузпа не сбърка, пронизвайки вратата на Ботев.

След двете попадения, които инкасираха в своята врата, “канарчетата” се активизираха и започнаха да организират атаки. Така се стигна до 30-ата минута, когато резултатът стана 2:1. Балоянис центрира от корнер, а в наказателното поле Франклин Маскоте надскочи всички и с глава върна един гол за своя тим.

В 38-ата минута Локо беше близо до трети гол. Спас Делев получи подаване от тъч отляво и отправи остро, успоредно на голлинията центриране по земя. Бранител на Ботев обаче успя да се намеси и да изчисти преди Карузо да успее да засече на празна врата.

ЛОКОМОТИВ (СФ) 2:1 БОТЕВ (ПД)



1:0 Божидар Кацаров (16)

2:0 Кауе Карузо (18)

2:1 Франклин Маскоте (30)

Стартови състави:

Локомотив: 99. Мартин Величков, 44. Божидар Кацаров, 14. Ангел Лясков, 2. Джунает Али, 13. Диего Рапосо, 5. Ерол Дост, 77. Кауе Карузо, 31. Красимир Станоев, 3. Меси Биатумусока, 4. Садио Дембеле, 7. Спас Делев;

Ботев: 29. Даниел Наумов, 3. Джон Емануел, 6. Андрей Йорданов, 7. Никола Илиев, 17. Николай Минков, 22. Енок Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 30. Франклин Маскоте, 38. Константинос Балоянис, 42. Ивайло Видев, 87. Симеон Петров.