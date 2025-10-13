Марио Андрети е готов да покани Леклер в Кадилак

Световният шампион във Формула 1 за 1978 година Марио Андрети, който е част от новото ръководство на екипа на Кадилак заяви, че е готов да покани в американския тим звездата на Ферари Шарл Леклер.

Легендарният пилот коментира развитието на битката за титлата във Формула 1, както и задаващото се сериозно разместване на пилотите по силните отбори в близко бъдеще.

Има ли предимство Норис в битката за титлата?

“Макс Верстапен е много силен - обясни Марио пред Gazzetta dello Sport. - Много ми допада и Оскар Пиастри, който демонстрира непоколебима увереност, въпреки че ми се струва, че в Макларън фаворизират Ландо Норис. И аз не знам защо.

“Аз съм голям почитател на таланта на Шарл Леклер. Когато реши да сменя отбора във Формула 1, веднага ще го взема в Кадилак. Но Ферари си е Ферари. Рано или късно Ферари ще се върне на върха, това винаги се случва. Но започвам да губя вяра във възможностите на Фредерик Васьор.”

В Италия: Васьор получава шанс във Ферари до догодина

Андрети беше гост на спортния фестивал в Тренто, организиран от вестник Gazzetta dello Sport и въпреки, че цял живот се е състезавал под американски флаг, италианците винаги са го смятали за свой сънародник. И Марио даде пример защо “Ферари си е Ферари” и разказа как е получил шанс да кара за Скудерията.

“След смъртта на Лоренцо Бандини Енцо Ферари се закле никога повече да не наема италиански пилоти, но в мое лице успя да намери добро решение - разказа Марио. - Когато през 1982 година Енцо трябваше да търси заместник на Дидие Пирони, той се обърна към мен. Тогава му казах, че не съм карал от над една година във Формула 1…

“Но след това отлетях за Италия, пристигнах в Маранело и Енцо ме покани на обяд в базата на Ферари. Завъртях 87 обиколки на “Фиорано” и записах нов рекорд на трасето, който се задържа 8 години. Това беше добра демонстрация.”

Андрети се състезава за Ферари през 1971-1972, а през 1982 замести Пирони за последните две състезания за сезона.

Неуспешен опит за помирение между Пиастри и Макларън

