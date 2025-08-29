Вилньов с интересни размишления за пилотите на Кадилак

Кадилак обяви, че ще дебютира догодина във Формула 1 с двама опитни пилоти - Валтери Ботас и Серхио Перес, които се състезаваха до края на миналата година. Огромната част от анализаторите са на мнение, че това е добро решение на Кадилак, тъй като най-новият тим ще има нужда от опита и уменията, натрупани от двамата през годините във Формула 1.

Интересно е да чуем и мнението на световния шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов, който на “Зандвоорт” коментира избора на Кадилак пред Sky Sports.

“Опитът на пилотите е важен за всеки нов отбор - обясни канадецът. - Но опитът може да е различен - както положителен, така и негативен. И опитът не означава автоматично, че един пилот е бърз или велик.

“В Мерцедес Ботас като съотборник на Люис Хамилтън помагаше на тима да прогресира, а няколко години по-късно, вече в Заубер, му беше трудно. Мисля, че той просто беше загубил мотивация.

“Ако в Кадилак Ботас е в същата форма, която демонстрира и в Мерцедес, то това ще помогне на отбора. А Перес има опит, както и подкрепа от страна на спонсори, което също е важно.”

