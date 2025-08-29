Популярни
»

Гледай на живо

ЛЕВСКИ КАЦА НА РОДНА ЗЕМЯ СЛЕД ЗАГУБАТА В АЛКМААР
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Вилньов с интересни размишления за пилотите на Кадилак

Вилньов с интересни размишления за пилотите на Кадилак

  • 29 авг 2025 | 16:20
  • 109
  • 0
Вилньов с интересни размишления за пилотите на Кадилак

Кадилак обяви, че ще дебютира догодина във Формула 1 с двама опитни пилоти - Валтери Ботас и Серхио Перес, които се състезаваха до края на миналата година. Огромната част от анализаторите са на мнение, че това е добро решение на Кадилак, тъй като най-новият тим ще има нужда от опита и уменията, натрупани от двамата през годините във Формула 1.

Интересно е да чуем и мнението на световния шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов, който на “Зандвоорт” коментира избора на Кадилак пред Sky Sports.

Макларън с половин секунда аванс на “Зандвоорт”
Макларън с половин секунда аванс на “Зандвоорт”

“Опитът на пилотите е важен за всеки нов отбор - обясни канадецът. - Но опитът може да е различен - както положителен, така и негативен. И опитът не означава автоматично, че един пилот е бърз или велик.

“В Мерцедес Ботас като съотборник на Люис Хамилтън помагаше на тима да прогресира, а няколко години по-късно, вече в Заубер, му беше трудно. Мисля, че той просто беше загубил мотивация.

Ботас е започнал преговори с Кадилак още през 2023 година
Ботас е започнал преговори с Кадилак още през 2023 година

“Ако в Кадилак Ботас е в същата форма, която демонстрира и в Мерцедес, то това ще помогне на отбора. А Перес има опит, както и подкрепа от страна на спонсори, което също е важно.”

Верстапен: Ако остане сухо, в неделя ще видим повече стратегии
Верстапен: Ако остане сухо, в неделя ще видим повече стратегии
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен: Ако остане сухо, в неделя ще видим повече стратегии

Верстапен: Ако остане сухо, в неделя ще видим повече стратегии

  • 29 авг 2025 | 15:28
  • 331
  • 0
Четирима пилоти с нови батерии за уикенда

Четирима пилоти с нови батерии за уикенда

  • 29 авг 2025 | 15:06
  • 380
  • 0
Макларън с половин секунда аванс на “Зандвоорт”

Макларън с половин секунда аванс на “Зандвоорт”

  • 29 авг 2025 | 14:38
  • 2183
  • 1
Хамилтън не е загубил вяра във Ферари

Хамилтън не е загубил вяра във Ферари

  • 29 авг 2025 | 13:20
  • 917
  • 2
Само три тима с нови неща по колите в Нидерландия

Само три тима с нови неща по колите в Нидерландия

  • 29 авг 2025 | 12:52
  • 1188
  • 0
Колко точно ще вали на “Зандвоорт” този уикенд?

Колко точно ще вали на “Зандвоорт” този уикенд?

  • 29 авг 2025 | 12:31
  • 1173
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 24798
  • 83
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 54622
  • 80
Очаквайте на живо: Левски пристига в България след загубата от АЗ Алкмаар

Очаквайте на живо: Левски пристига в България след загубата от АЗ Алкмаар

  • 29 авг 2025 | 15:46
  • 2251
  • 4
Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

  • 29 авг 2025 | 12:58
  • 21028
  • 39
Марин Петков на крачка от трансфер в Италия

Марин Петков на крачка от трансфер в Италия

  • 29 авг 2025 | 13:16
  • 16416
  • 26
Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче уволни Моуриньо

  • 29 авг 2025 | 10:57
  • 35194
  • 50