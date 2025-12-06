Локомотив (Пд) 0:1 Арда, Патрик Луан бележи

Отборите на Локомотив (Пловдив) и Арда играят един срещу друг в мач от 19-ия кръг на efbet Лига. Резултатът на “Лаута” е 0:1 след гол на Патрик Луан (9).

Пловдивчани са на шеста позиция с 29 точки. Арда от своя страна пък е в поредица от четири срещи без загуба, но са едва на десета позиция с 21 точки. Играчите на Александър Тунчев последно направиха две поредни нулеви равенства - срещу Локомотив (София) и Ботев (Пловдив).

В 9-ата минута отборът на Арда поведе с попадение на Патрик Луан. След чудесна атака по дясното крило, нападателят беше изведен зад гърба на защитата и с хубав удар успя да се разпише в долния десен ъгъл на вратата.

ЛОКОМОТИВ - АРДА 0:1

0:1 Патрик Луан (9)

Стартови състави:

ЛОКОМОТИВ: 1. Боян Милосавлиевич, 2. Адриан Кова, 5. Тодор Павлов, 7. Севи Идриз, 9. Хуан Переа, 12. Ефе Али, 13. Лукас Риан, 21. Енцо Еспиноса, 22. Ивайло Иванов, 39. Парвиз Умарбаев, 94. Каталин Иту;

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 10. Светослав Ковачев, 17. Патрик Луан, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 71. Ивелин Попов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа, 99. Бирсент Карагарен;