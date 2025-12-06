Пирели: Най-вероятната стратегия ще е с едно спиране

От официалния доставчик на гуми във Формула 1 Пирели прогнозираха, че утрешната надпревара за Гран При на Абу Даби ще включва само едно спиране в бокса с използването на средно твърдите и твърдите гуми.

Данните, които от италианската компания са събрали в хода на петъчните тренировки на „Яс Марина“ показват, че при меките сликове все още се проявява грейнинг, което не ги прави подходящи за по-дълга серия от обиколки. От Пирели обаче не изключват с напредването на уикенда и отлагането на повече гума върху идеалната линия това да се промени и меките гуми също да станат подходящи за състезанието.

„Времената в първия ден на Абу Даби са в съответствие със симулациите: с около половин секунда по-бързи в сравнение с миналата година. И в двете сесии открихме някои случаи на грейнинг, главно отпред вдясно, което води до леко ускоряване на деградацията. В този контекст, най-постоянните състезателни гуми изглеждат средно твърди и твърди, докато меките изглеждат по-подходящи за една летяща обиколка.



„Един фактор, който трябва да се има предвид обаче, е еволюцията на пистата. Поддържащите серии полагат гума върху повърхност, която първоначално беше доста мръсна, подобрявайки сцеплението. Това означава, че грейнингът може да бъде намалена през следващите няколко дни, като по този начин меките гуми да се върнат в играта.



„От това, което видяхме днес, стратегията с едно спиране изглежда най-вероятна. Въпреки това, с напредването на уикенда, две спирания също може да се превърнат във възможност. Не е случайно, че както Макларън, така и Астън Мартин с Фернандо Алонсо изобщо не караха на твърдите гуми във втората свободна тренировка, спестявайки си един нов комплект.



„Допълнителен комплект твърди гуми по време на състезанието дава повече възможности по отношение на стратегията, особено, ако има кола за сигурност, и осигурява сходно представяне с това на средно твърдите гуми. Разликата в представянето между твърдите и средно твърдите сликове в момента е около две десети от секундата, докато има по-голяма разлика между средно устойчивите и меките гуми от около седем до осем десети от секундата“, обясни главният инженер на Пирели Симоне Бера.

Снимки: Imago