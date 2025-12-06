Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пирели: Най-вероятната стратегия ще е с едно спиране

Пирели: Най-вероятната стратегия ще е с едно спиране

  • 6 дек 2025 | 11:58
  • 308
  • 0

От официалния доставчик на гуми във Формула 1 Пирели прогнозираха, че утрешната надпревара за Гран При на Абу Даби ще включва само едно спиране в бокса с използването на средно твърдите и твърдите гуми.

Данните, които от италианската компания са събрали в хода на петъчните тренировки на „Яс Марина“ показват, че при меките сликове все още се проявява грейнинг, което не ги прави подходящи за по-дълга серия от обиколки. От Пирели обаче не изключват с напредването на уикенда и отлагането на повече гума върху идеалната линия това да се промени и меките гуми също да станат подходящи за състезанието.

„Времената в първия ден на Абу Даби са в съответствие със симулациите: с около половин секунда по-бързи в сравнение с миналата година. И в двете сесии открихме някои случаи на грейнинг, главно отпред вдясно, което води до леко ускоряване на деградацията. В този контекст, най-постоянните състезателни гуми изглеждат средно твърди и твърди, докато меките изглеждат по-подходящи за една летяща обиколка.

„Един фактор, който трябва да се има предвид обаче, е еволюцията на пистата. Поддържащите серии полагат гума върху повърхност, която първоначално беше доста мръсна, подобрявайки сцеплението. Това означава, че грейнингът може да бъде намалена през следващите няколко дни, като по този начин меките гуми да се върнат в играта.

„От това, което видяхме днес, стратегията с едно спиране изглежда най-вероятна. Въпреки това, с напредването на уикенда, две спирания също може да се превърнат във възможност. Не е случайно, че както Макларън, така и Астън Мартин с Фернандо Алонсо изобщо не караха на твърдите гуми във втората свободна тренировка, спестявайки си един нов комплект.

„Допълнителен комплект твърди гуми по време на състезанието дава повече възможности по отношение на стратегията, особено, ако има кола за сигурност, и осигурява сходно представяне с това на средно твърдите гуми. Разликата в представянето между твърдите и средно твърдите сликове в момента е около две десети от секундата, докато има по-голяма разлика между средно устойчивите и меките гуми от около седем до осем десети от секундата“, обясни главният инженер на Пирели Симоне Бера.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Силният вятър може да изненада пилотите в неделя

Силният вятър може да изненада пилотите в неделя

  • 5 дек 2025 | 21:35
  • 1279
  • 0
Хамилтън посочи проблемите на Ферари в Абу Даби

Хамилтън посочи проблемите на Ферари в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 20:52
  • 2087
  • 1
Фернандо Алонсо получи бастун за Коледа

Фернандо Алонсо получи бастун за Коледа

  • 5 дек 2025 | 20:04
  • 2438
  • 0
През 2027 ще има повече спринтове във Формула 1

През 2027 ще има повече спринтове във Формула 1

  • 5 дек 2025 | 19:51
  • 1192
  • 0
Лоран Мекис е сигурен, че японският пилот Юки Цунода може да получи втори шанс

Лоран Мекис е сигурен, че японският пилот Юки Цунода може да получи втори шанс

  • 5 дек 2025 | 19:06
  • 933
  • 0
Доктор Марко се притесни за титлата на Верстапен

Доктор Марко се притесни за титлата на Верстапен

  • 5 дек 2025 | 18:47
  • 2251
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Сф) 2:1 Ботев (Пд), "канарчетата" върнаха един гол

Локомотив (Сф) 2:1 Ботев (Пд), "канарчетата" върнаха един гол

  • 6 дек 2025 | 13:05
  • 4423
  • 10
Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

  • 6 дек 2025 | 07:45
  • 8481
  • 9
Кръгът във Втора лига продължава с три срещи

Кръгът във Втора лига продължава с три срещи

  • 6 дек 2025 | 13:19
  • 73
  • 0
Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"?

Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"?

  • 6 дек 2025 | 08:00
  • 4574
  • 4
ЦСКА си хареса норвежки талант, желан от Рейнджърс и редица клубове от Висшата лига

ЦСКА си хареса норвежки талант, желан от Рейнджърс и редица клубове от Висшата лига

  • 6 дек 2025 | 09:28
  • 7234
  • 14
„Вабанк“: Веласкес ли е виновникът за загубата на Левски от Славия

„Вабанк“: Веласкес ли е виновникът за загубата на Левски от Славия

  • 6 дек 2025 | 09:55
  • 5308
  • 9