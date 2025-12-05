Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Силният вятър може да изненада пилотите в неделя

Силният вятър може да изненада пилотите в неделя

  • 5 дек 2025 | 21:35
  • 454
  • 0

Атмосферните условия в Абу Даби обикновено не са трудни за прогнозиране – влажност над 50%, температури между 30 и 40 градуса на асфалта и над 25 на въздуха.

Днес прогнозата се сбъдна изключително точно, включително и за малко по-облачното небе. За утре се очакват повече облаци, а температурата на въздуха ще е 28 градуса за последната свободна тренировка и около 26 за квалификацията.

Норис се откъсна пред Верстапен във втората тренировка, Пиастри извън топ 10
Норис се откъсна пред Верстапен във втората тренировка, Пиастри извън топ 10

В неделя отново се очаква температурата на въздуха да достигне 28 градуса, но се очакват рязко покачване на скоростта на вятъра, особено в трети сектор, където поривите на вятъра може да достигнат скорост 25-30 километра в час.

Едва ли вятърът ще има толкова важна роля, колкото в Баку по-рано тази година, но днес се видя, че покачването на скоростта му дава отражение – особено, когато става дума за попътен вятър на спирането за завои 1 и 9.

Доктор Марко се притесни за титлата на Верстапен
Доктор Марко се притесни за титлата на Верстапен
 Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Лоран Мекис е сигурен, че японският пилот Юки Цунода може да получи втори шанс

Лоран Мекис е сигурен, че японският пилот Юки Цунода може да получи втори шанс

  • 5 дек 2025 | 19:06
  • 452
  • 0
Доктор Марко се притесни за титлата на Верстапен

Доктор Марко се притесни за титлата на Верстапен

  • 5 дек 2025 | 18:47
  • 1407
  • 1
Ред Бул: Няма никакви проблеми с колата на Верстапен

Ред Бул: Няма никакви проблеми с колата на Верстапен

  • 5 дек 2025 | 18:13
  • 1284
  • 1
Зак Браун потвърди, че Макларън ще използва заповеди от бокса

Зак Браун потвърди, че Макларън ще използва заповеди от бокса

  • 5 дек 2025 | 17:44
  • 1113
  • 2
Макс Верстапен:  Изглежда, че има солидна разлика, която трябва да наваксаме

Макс Верстапен:  Изглежда, че има солидна разлика, която трябва да наваксаме

  • 5 дек 2025 | 17:10
  • 1124
  • 0
Оскар Пиастри: Усещането не беше перфектно, но не е нещо съществено

Оскар Пиастри: Усещането не беше перфектно, но не е нещо съществено

  • 5 дек 2025 | 16:31
  • 1140
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 21:05
  • 39089
  • 94
Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 43839
  • 114
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

  • 5 дек 2025 | 19:38
  • 9703
  • 11
Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

Милър-Макинтайър и Звезда не успяха да се справят с Барса в Белград

  • 5 дек 2025 | 23:03
  • 3677
  • 0
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 14617
  • 29
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 23230
  • 17