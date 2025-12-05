Силният вятър може да изненада пилотите в неделя

Атмосферните условия в Абу Даби обикновено не са трудни за прогнозиране – влажност над 50%, температури между 30 и 40 градуса на асфалта и над 25 на въздуха.

Днес прогнозата се сбъдна изключително точно, включително и за малко по-облачното небе. За утре се очакват повече облаци, а температурата на въздуха ще е 28 градуса за последната свободна тренировка и около 26 за квалификацията.

Ride onboard with Norris as he sets his fastest lap ⏱️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/KvCkPTsZbC — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Норис се откъсна пред Верстапен във втората тренировка, Пиастри извън топ 10

В неделя отново се очаква температурата на въздуха да достигне 28 градуса, но се очакват рязко покачване на скоростта на вятъра, особено в трети сектор, където поривите на вятъра може да достигнат скорост 25-30 километра в час.

Едва ли вятърът ще има толкова важна роля, колкото в Баку по-рано тази година, но днес се видя, че покачването на скоростта му дава отражение – особено, когато става дума за попътен вятър на спирането за завои 1 и 9.

Доктор Марко се притесни за титлата на Верстапен

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages