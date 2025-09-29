Кадилак успя да привлече бивш директор на Ауди

Кадилак успя да привлече преди дебюта си във Формула 1 бившия главен изпълнителен директор на Ауди Формула Рейсинг Адам Бейкър. Кадилак вече потвърди, че пилоти на тима догодина ще са опитните Серхио Перес и Валтери Ботас.

Според Motorsport Magazine Бейкър ще е главен оперативен директор на базата на тима, където ще се създават и развиват задвижващите системи на Кадилак. Американците ще започнат във Формула 1 с клиентски мотори на Ферари, които ще използват до края на сезон 2028.

Кадилак ще открие базата си за двигатели догодина, като Бейкър трябва да изгради департамента за задвижващи системи на тима. Бейкър ще работи под прякото ръководство на двамата шефове на програмата на Кадилак във Формула 1 Дан Таурис и Греъм Лоудън.

Бейкър има сериозен опит в моторните спортове, като е работил в Косуърт, а от 2021 година беше начело на Ауди Формула Рейсинг, като освен с Формула 1 се занимава и със Световния шампионат за издръжливост (WEC) и Формула Е.

Снимки: Gettyimages