  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Кадилак успя да привлече бивш директор на Ауди

Кадилак успя да привлече бивш директор на Ауди

  • 29 сеп 2025 | 16:31
  • 1306
  • 0

Кадилак успя да привлече преди дебюта си във Формула 1 бившия главен изпълнителен директор на Ауди Формула Рейсинг Адам Бейкър. Кадилак вече потвърди, че пилоти на тима догодина ще са опитните Серхио Перес и Валтери Ботас.

Според Motorsport Magazine Бейкър ще е главен оперативен директор на базата на тима, където ще се създават и развиват задвижващите системи на Кадилак. Американците ще започнат във Формула 1 с клиентски мотори на Ферари, които ще използват до края на сезон 2028.

Вилньов: Не е вярно, че критиките не влияят на Норис
Вилньов: Не е вярно, че критиките не влияят на Норис

Кадилак ще открие базата си за двигатели догодина, като Бейкър трябва да изгради департамента за задвижващи системи на тима. Бейкър ще работи под прякото ръководство на двамата шефове на програмата на Кадилак във Формула 1 Дан Таурис и Греъм Лоудън.

Бейкър има сериозен опит в моторните спортове, като е работил в Косуърт, а от 2021 година беше начело на Ауди Формула Рейсинг, като освен с Формула 1 се занимава и със Световния шампионат за издръжливост (WEC) и Формула Е.

Леклер не очаква Верстапен и Ред Бул да доминират
Леклер не очаква Верстапен и Ред Бул да доминират
Снимки: Gettyimages

