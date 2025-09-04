Кадилак привлече Колтън Херта като тестов пилот, американецът напуска Индикар

Отборът на Кадилак, който ще дебютира във Формула 1 през 2026 година, обяви привличането на Колтън Херта като тестов пилот в своя състав за дебютната си кампания.
За да заеме новата си позиция, американецът напуска сериите Индикар, в които се състезава като титуляр през последните седем сезона. В тях той спечели девет победи и 16 полпозишъна в общо 116 старта, а най-доброто му класиране в шампионата беше второто място от сезон 2024.
Очаква се Херта да съчетае ангажиментите си към Кадилак със състезателна програма във Формула 2. Идеята е по този начин той да събере достатъчно точки, за да получи суперлиценз, с който в бъдеще да влезе като титуляр във Формула 1, което си остава и голямата цел на 25-годишният пилот.
Титуляри на Кадилак догодина ще бъдат Валтери Ботас и Серхио Перес, чието привличане беше обявено официално през миналата седмица. Двамата ще трябва да използва своя опит, за да помогнат за развитието на Кадилак в първите години на отбора във Формула 1.
Снимки: Gettyimages