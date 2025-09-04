Популярни
Кадилак привлече Колтън Херта като тестов пилот, американецът напуска Индикар

  • 4 сеп 2025 | 13:25
  • 253
  • 1

Отборът на Кадилак, който ще дебютира във Формула 1 през 2026 година, обяви привличането на Колтън Херта като тестов пилот в своя състав за дебютната си кампания.

За да заеме новата си позиция, американецът напуска сериите Индикар, в които се състезава като титуляр през последните седем сезона. В тях той спечели девет победи и 16 полпозишъна в общо 116 старта, а най-доброто му класиране в шампионата беше второто място от сезон 2024.

Очаква се Херта да съчетае ангажиментите си към Кадилак със състезателна програма във Формула 2. Идеята е по този начин той да събере достатъчно точки, за да получи суперлиценз, с който в бъдеще да влезе като титуляр във Формула 1, което си остава и голямата цел на 25-годишният пилот.

Киану Рийвс представи Ботас и Перес като пилотите на Кадилак за сезон 2026
Киану Рийвс представи Ботас и Перес като пилотите на Кадилак за сезон 2026

Титуляри на Кадилак догодина ще бъдат Валтери Ботас и Серхио Перес, чието привличане беше обявено официално през миналата седмица. Двамата ще трябва да използва своя опит, за да помогнат за развитието на Кадилак в първите години на отбора във Формула 1.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Снимки: Gettyimages

