Кадилак вече симулира цял състезателен уикенд

  • 7 сеп 2025 | 12:33
  • 441
  • 0

Тимът на Кадилак се готви активно за дебюта си във Формула 1 догодина, като шефът на TWG Motorsport Дан Таурис разкри програмата, по която работи екипът му.

„Вече симулираме цял състезателен уикенд – обясни Таурис. – Имаме два екипа, които събират и обработват информацията от пилота, който работи на симулатора – той прави същите сесии, в които участват и пилотите на „Монца“.

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

„Единият екип работи в Щатите, а другият – в базата ни на „Силвърстоун“. Отделно от това усилено работим и по конструирането на първото ни шаси за Формула 1, като вече е готов моделът, който е с размери на 60% от тези на реалната кола – той вече се изпитва в аеродинамичния тунел в Кьолн.

„За последните 2 седмици назначихме 50 нови души в тима, които веднага се включиха в работата, а отделно имаме и екип, който е на „Монца“ и работи заедно с другите отбори по отношение събирането на информация за представянето на гумите, търсенето на настройки и т.н.“

Макс Верстапен омаловажи рекордното си постижение
Снимки: Gettyimages

