Променят квалификацията във Формула 1 заради Кадилак

  • 7 окт 2025 | 19:03
  • 378
  • 0

За сезон 2026 квалификацията във Формула 1 ще претърпи леки промени заради влизането на Кадилак и увеличаването на пилотите в световния шампионат.

Сега в първите две части на квалификациите отпадат по петима пилоти – тези, които заемат последните пет позиции, а догодина ще отпадат по 6 и отново първите десет ще имат право на участие във финалната трета част на сесията.

Разправии във Ферари, инженерите недоволстват от Леклер
Разправии във Ферари, инженерите недоволстват от Леклер

Бил е разглеждан и вариант в първата част да отпадат 7 пилоти, а във втората – пак 5, но във Формула 1 са се отказали от него.

За последно този вариант с по 6 отпадащи в първите две части беше използван през 2016 година, когато във Формула 1 пак имаше 11 отбора.

Главният механик на Верстапен отива в Ауди
Главният механик на Верстапен отива в Ауди
Снимки: Gettyimages

