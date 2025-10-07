Променят квалификацията във Формула 1 заради Кадилак

За сезон 2026 квалификацията във Формула 1 ще претърпи леки промени заради влизането на Кадилак и увеличаването на пилотите в световния шампионат.

Сега в първите две части на квалификациите отпадат по петима пилоти – тези, които заемат последните пет позиции, а догодина ще отпадат по 6 и отново първите десет ще имат право на участие във финалната трета част на сесията.

From a faltering machine to back-to-back championships... this is the story of McLaren's remarkable ten-year turnaround ⤴️#F1 @McLarenF1 — Formula 1 (@F1) October 7, 2025

Разправии във Ферари, инженерите недоволстват от Леклер

Бил е разглеждан и вариант в първата част да отпадат 7 пилоти, а във втората – пак 5, но във Формула 1 са се отказали от него.

За последно този вариант с по 6 отпадащи в първите две части беше използван през 2016 година, когато във Формула 1 пак имаше 11 отбора.

Главният механик на Верстапен отива в Ауди

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages