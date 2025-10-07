Променят квалификацията във Формула 1 заради Кадилак

За сезон 2026 квалификацията във Формула 1 ще претърпи леки промени заради влизането на Кадилак и увеличаването на пилотите в световния шампионат.
Сега в първите две части на квалификациите отпадат по петима пилоти – тези, които заемат последните пет позиции, а догодина ще отпадат по 6 и отново първите десет ще имат право на участие във финалната трета част на сесията.
Бил е разглеждан и вариант в първата част да отпадат 7 пилоти, а във втората – пак 5, но във Формула 1 са се отказали от него.
За последно този вариант с по 6 отпадащи в първите две части беше използван през 2016 година, когато във Формула 1 пак имаше 11 отбора.
Снимки: Gettyimages