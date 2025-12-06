Популярни
Съставите на Лийдс и Ливърпул: Груев е титуляр, Салах и Исак са на пейката на шампионите

  6 дек 2025 | 18:33
Лийдс приема Ливърпул на “Елънд Роуд” в двубой от 15-ия кръг на Премиър лийг, в който българският национал Илия Груев е титуляр. Йоркширици са ентусиазирани след победата над Челси през седмицата, както и от доброто представяне срещу Манчестър Сити няколко дни преди това. Шампионите пък взеха четири точки в последните си два мача, след като в сряда записаха първото си равенство за сезона. Сега “червените” ще търсят пълния комплект точки, за да се доближат до топ 4. Ливърпул няма загуба на този стадион от 25 години.

Арне Слот е направил четири промени от мача със Съндърланд. Конър Брадли се завръща след контузия и започва отдясно на отбраната. Милош Керкез, Къртис Джоунс и Юго Екитике също са титуляри. Мохамед Салах за трети пореден път остава на пейката за началото. Там са и Александър Исак и Алексис Мак Алистър.

Голямата новина в състава на Даниел Фарке е, че българският национал Илия Груев стартира като титуляр, заменяйки в халфовата линия Ао Танака. Ноа Окафор пък започва в атака за сметка на контузения Лукас Нмеча.

