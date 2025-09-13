Хамилтън похвали Кадилак за избора на пилоти

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън похвали отбора на Кадилак за избора му на пилоти за неговият дебютен сезон във Формула 1.

Американският тим ще влезе в спорта догодина и избра да заложи на сигурното, привличайки ветераните Серхио Перес и Валтери Ботас в своите редици. Двамата имат общо 527 старта, 16 победи, 105 подиума и 23 полпозишъна помежду си. А според Хамилтън, който между 2017 и 2021 работи с Ботас в Мерцедес, тимът на Кадилак е направил много правилен избор с Ботас и Перес.

От Мерцедес блокирали Ботас за тестовете с Кадилак

„Не мисля, че трябва да казвам нещо за неговия талант, защото той го е демонстрирал през кариерата си – каза Хамилтън за Ботас. – Но те получават един от най-честните и може би най-забавния сред финландците. Той е един истински човек, с когото те ще работят. Липсва ми да работя с него.



„Смятам, че те избраха правилните хора. Ще видим и със Серхио, той също има много опит. Знанията, които те ще занесат със себе си от два велики отбора (Мерцедес и Ред Бул) ще помогне на Кадилак да прогресира по-бързо.



„Определено смятам, че те взеха правилното решение с избора на двама опитни пилоти. Мисля, че на стартовата решетка имаме добра смесица от млади и опитни пилоти. Ще е страхотно да имаме още един отбор, а, за да може един отбор да се развие, той се нуждае от опитни пилоти, особено, когато тимът е нов. Те идват с различни познания от Ред Бул и Мерцедес, с които те ще могат да помогнат на отбора да се придвижи напред“, добави още настоящият пилот на Ферари.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages