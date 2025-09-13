Популярни
Хамилтън похвали Кадилак за избора на пилоти

  • 13 сеп 2025 | 09:59
Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън похвали отбора на Кадилак за избора му на пилоти за неговият дебютен сезон във Формула 1.

Американският тим ще влезе в спорта догодина и избра да заложи на сигурното, привличайки ветераните Серхио Перес и Валтери Ботас в своите редици. Двамата имат общо 527 старта, 16 победи, 105 подиума и 23 полпозишъна помежду си. А според Хамилтън, който между 2017 и 2021 работи с Ботас в Мерцедес, тимът на Кадилак е направил много правилен избор с Ботас и Перес.

„Не мисля, че трябва да казвам нещо за неговия талант, защото той го е демонстрирал през кариерата си – каза Хамилтън за Ботас. – Но те получават един от най-честните и може би най-забавния сред финландците. Той е един истински човек, с когото те ще работят. Липсва ми да работя с него.

„Смятам, че те избраха правилните хора. Ще видим и със Серхио, той също има много опит. Знанията, които те ще занесат със себе си от два велики отбора (Мерцедес и Ред Бул) ще помогне на Кадилак да прогресира по-бързо.

„Определено смятам, че те взеха правилното решение с избора на двама опитни пилоти. Мисля, че на стартовата решетка имаме добра смесица от млади и опитни пилоти. Ще е страхотно да имаме още един отбор, а, за да може един отбор да се развие, той се нуждае от опитни пилоти, особено, когато тимът е нов. Те идват с различни познания от Ред Бул и Мерцедес, с които те ще могат да помогнат на отбора да се придвижи напред“, добави още настоящият пилот на Ферари.

