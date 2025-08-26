Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Киану Рийвс представи Ботас и Перес като пилотите на Кадилак за сезон 2026

  26 авг 2025
Валтери Ботас и Серхио Перес бяха представени официално като двамата пилоти на отбора на Кадилак за дебютния му сезон във Формула 1 през 2026 година.

Във видео, което от американския тим споделиха в своя профил в Х двамата бяха представени от холивудската звезда Киану Рийвс. Видеото е направено в стил Джон Уик, един от най-популярните персонажи, играни от Рийвс.

За Ботас и Перес сезон 2026 ще бъде завръщане на титулярни позиции във Формула 1, след като те останаха без места на стартовата решетка за 2025 година. В момента Ботас е резерва в екипа на Мерцедес, докато Перес няма отбор. Очаква се двамата да дебютират като пилоти на Кадилак още през края на годината, включвайки се в тестовата програма, която Кадилак планира с болида на Ферари от сезон 2023.

