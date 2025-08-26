Киану Рийвс представи Ботас и Перес като пилотите на Кадилак за сезон 2026

Валтери Ботас и Серхио Перес бяха представени официално като двамата пилоти на отбора на Кадилак за дебютния му сезон във Формула 1 през 2026 година.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Във видео, което от американския тим споделиха в своя профил в Х двамата бяха представени от холивудската звезда Киану Рийвс. Видеото е направено в стил Джон Уик, един от най-популярните персонажи, играни от Рийвс.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

За Ботас и Перес сезон 2026 ще бъде завръщане на титулярни позиции във Формула 1, след като те останаха без места на стартовата решетка за 2025 година. В момента Ботас е резерва в екипа на Мерцедес, докато Перес няма отбор. Очаква се двамата да дебютират като пилоти на Кадилак още през края на годината, включвайки се в тестовата програма, която Кадилак планира с болида на Ферари от сезон 2023.