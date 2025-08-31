Перес ще получава по 10 милиона долара на сезон в Кадилак?

Серхио Перес се завръща като титуляр във Формула 1 през 2026 година, като според непотвърдена информация Кадилак ще плаща на мексиканеца 10 милиона долара на сезон. Така Перес ще се състезава за същите пари, за които караше в Ред Бул до края на 2024 година.

Според информацията на Record MX, тази сума ще е базовата заплата на Перес, а договорът му предвижда и допълнителни плащания за точки, подиуми и победи. В първия сезон на Кадилак във Формула 1 обаче едва ли Перес ще спечели много пари от тези премии.

Перес води със себе си и спонсори, което е важно за Кадилак и също така е много популярен в Северна Америка и Мексико – двата най-важни автомобилни пазари за марката на Дженерал Мотърс.

„Наемането на Перес не е евтина операция, но подробностите около сделката подсказват, че това може да се превърне в печеливш бизнес за Кадилак, благодарение на сериозните икономически и търговски резултати от завръщането му във Формула 1“, се казва в анализа на Record MX.

Договорът на Перес с Кадилак е „многогодишен“, потвърдиха от тима и се предполага, че той може да получава и процент от приходите, идващи от продажба на стоки и сувенири на най-новия отбор във Формула 1.

