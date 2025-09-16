В Кадилак още не са започнали да търсят резервен пилот

Шефът на тима на Кадилак във Формула 1 Греъм Лаудън заяви, че “не е правил предложения” на никого, въпреки че най-новият отбор в световния шампионат трябва да си намери резервен пилот за сезон 2026.

С оглед на ограниченията, които се налагат в последните години във Формула 1 заради намаляването на бюджетите, резервните или третите пилоти на всеки тим нямат много работа, но пътуват за всеки състезателен уикенд с тима.

Може би най-натовареният резервен пилот в последно време беше сегашният титуляр в Хаас Оливър Барман. В Саудитска Арабия миналата година той кара за Ферари на мястото на Карлос Сайнц, който претърпя операция на апандисита, а по.късно пред годината смени е Кевин Магнусен, който натрупа 12 наказателни точки и трябваше да пропусне едно състезание.

Лаудън сега уточни, че американският тим дори не е започнал да преговаря с потенциалните кандидати за третото място в отбора.

“Все още не сме започнали да търсим, не сме правили предложения на никого за позицията на резервен пилот - уточни Лаудън. - Но трябва да се занимаем с това, за да запълним пилотския ни състав.”

Догодина Кадилак стартира с мотори на Ферари във Формула 1 и е възможно да заяви някой от тестовите пилоти на Скудерията: Гуана Джоу и Антонио Джовинаци.

