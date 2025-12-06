Рафиня и Левандовски са резерви за Барселона (съставите)

Шампионът Барселона гостува на Бетис в среща от 15-ия кръг на Ла Лига, който започва в 19:30 часа на “Ла Картуха”. Каталунците са лидери в класирането, но и с мач повече, а домакините от Севиля са пети.

Тимът на Ханзи Флик е в серия от шест победи в първенството, но през миналия сезон не успя да надвие Бетис и в двата мача от Ла Лига. “Вердибланкос” също в силна форма - шест успеха и две ремита в последните си осем срещи във всички турнири.

Рафиня и Роберт Левандовски не са в титулярния състав на Барса, като вместо тях започват Маркъс Рашфорд и Феран Торес, а титуляр е и Рууни Барджи.

Антони, който беше под въпрос, започва от първата минута за Бетис. Титуляри за домакините са и юношите на Барселона Марк Бартра и Ез Абде.