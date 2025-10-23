Популярни
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 23 окт 2025 | 08:00
Битката за световната титла във Формула 1 между Оскар Пиастри, Ландо Норис и Макс Верстапен продължава с надпреварата за Гран При на Мексико Сити. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд на „Ерманос Родригес“, всички часове са в българско време.

Петък (24 октомври):
21:30 часа – Формула 1 първа тренировка

Събота (25 октомври):
1:00 часа – Формула 1 втора тренировка
20:30 часа – Формула 1 трета тренировка

Неделя (26 октомври):
0:00 часа – Формула 1 квалификация
22:00 часа* – Формула 1 състезание (71 обиколки)

*зимно часово време

