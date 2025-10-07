Популярни
Ботас не очаква Мерцедес да го забави за Кадилак

  • 7 окт 2025 | 13:11
Резервният пилот на Мерцедес Валери Ботас призна, че не очаква спънки от настоящия си работодател при прехода към новия отбор във Формула 1 Кадилак, където той и Серхио Перес ще са титуляри догодина. Перес вече записа първите си часове на симулатора на Кадилак, но Ботас има договор с Мерцедес до края на годината и не е сигурно, че може да започне по-рано работа за новия си тим.

“Преговорите вече започнаха, като мисля, че шефът на Кадилак Греъм Лоудън и Тото Волф, като от Мерцедес ме подкрепят в прехода ми към новия отбор, така че не очаквам забавяне или блокиране - обясни Ботас пред crash.net. - Вече направихме няколко онлайн срещи с екипа на Кадилак, като имам право на това и всичко върви добре. Всички са наясно, че имаме много работа и вече започва да постъпва информация от работата на Перес. Ясно е, че ще започна в Кадилак през януари, но има някои неща, които мога да свърша за тях и по-рано.”

Финландецът призна, че е останал изненадан от това колко са напреднали в Кадилак в подготовката за следващия сезон във Формула 1, като той вече е ходил в базата на тима на “Силвърстоун”. И добави, че няма търпение да започне новият сезон и той да стартира в Мелбърн.

Снимки: Gettyimages

