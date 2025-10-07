Ботас не очаква Мерцедес да го забави за Кадилак

Резервният пилот на Мерцедес Валери Ботас призна, че не очаква спънки от настоящия си работодател при прехода към новия отбор във Формула 1 Кадилак, където той и Серхио Перес ще са титуляри догодина. Перес вече записа първите си часове на симулатора на Кадилак, но Ботас има договор с Мерцедес до края на годината и не е сигурно, че може да започне по-рано работа за новия си тим.

“Преговорите вече започнаха, като мисля, че шефът на Кадилак Греъм Лоудън и Тото Волф, като от Мерцедес ме подкрепят в прехода ми към новия отбор, така че не очаквам забавяне или блокиране - обясни Ботас пред crash.net. - Вече направихме няколко онлайн срещи с екипа на Кадилак, като имам право на това и всичко върви добре. Всички са наясно, че имаме много работа и вече започва да постъпва информация от работата на Перес. Ясно е, че ще започна в Кадилак през януари, но има някои неща, които мога да свърша за тях и по-рано.”

Финландецът призна, че е останал изненадан от това колко са напреднали в Кадилак в подготовката за следващия сезон във Формула 1, като той вече е ходил в базата на тима на “Силвърстоун”. И добави, че няма търпение да започне новият сезон и той да стартира в Мелбърн.

Снимки: Gettyimages