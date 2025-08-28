Популярни
  Големият шеф на Кадилак отхвърли идеята за Хорнър

Големият шеф на Кадилак отхвърли идеята за Хорнър

  • 28 авг 2025 | 16:14
  • 80
  • 0

Главният изпълнителен директор на Кадилак F1 Дан Таурис коментира слуховете за завръщането на Кристиан Хорнър във Формула 1 точно с американския тим.

Кадилак ще дебютира в световния шампионат догодина, а тази седмица потвърди двамата си пилоти: Валтери Ботас и Серхио Перес, а Таурис използва възможността, за да елиминира и слуховете за Хорнър.

Верстапен: „Зандвоорт“ няма да е най-успешната ни писта
Верстапен: „Зандвоорт“ няма да е най-успешната ни писта

„Не сме говорили с Кристиан Хорнър и нямаме планове да го правим – обясни Таурис. – Искам официално да обезсиля този слух. Ние вярваме и подкрепяме Греъм Лаудън, той е шефът на нашия тим.“

Предполага се, че слухът за Хорнър в Кадилак е пуснат от човек от обкръжението му, а в интерес на истината от страна на Таурис и Кадилак на няколко пъти имаше подсказвания, че имиджът на бившия шеф на Ред Бул изобщо не се вписва в това, което преследва американският гигант при влизането си във Формула 1.

Бергер: Хамилтън е свикнал да е №1, сега Леклер е пред него
Бергер: Хамилтън е свикнал да е №1, сега Леклер е пред него
