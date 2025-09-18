Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кадилак привлече голям американски спонсор

Кадилак привлече голям американски спонсор

  • 18 сеп 2025 | 13:50
  • 251
  • 0

Новият отбор във Формула 1 Кадилак обяви привличането на голям американски спонсор с “многогодишен договор”, като партньорът е популярната марка бърбън Jim Beam.

“Вълнуваме се, че ще демонстрираме душата на Кентъки на глобалната сцена на Формула 1 с Кадилак, марката, която е част от фамилната история на Бийм от много години - обясни управителният директор на компанията Рашиди Ходари. - Ние ще подготвим подходящо брандиране за различните пазари и състезания, които предстоят догодина.”

В календара на Формула 1 има държави, където рекламата на алкохол е забранена: Саудитска Арабия, Бахрейн и Катар. Отделно от това популярната марка бърбън е сред най-пострадалите от бойкота на европейските и канадските потребители на американските стоки и алкохол заради митата, въведени от администрацията на Доналд Тръмп. Само в Канада компанията отрече над 60 процента спад на продажбите.

Снимки: Sportal.bg

