Кадилак привлече голям американски спонсор

Новият отбор във Формула 1 Кадилак обяви привличането на голям американски спонсор с “многогодишен договор”, като партньорът е популярната марка бърбън Jim Beam.

“Вълнуваме се, че ще демонстрираме душата на Кентъки на глобалната сцена на Формула 1 с Кадилак, марката, която е част от фамилната история на Бийм от много години - обясни управителният директор на компанията Рашиди Ходари. - Ние ще подготвим подходящо брандиране за различните пазари и състезания, които предстоят догодина.”

Not one, but TWO punctures. Smashed floor. Broken front wing.



This would end the race for most drivers... but @alo_oficial is not most drivers.



The king of perseverance, he dragged his wounded McLaren back into the race, and went on to finish P7! 👏#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/fGqXUv9cZo — Formula 1 (@F1) September 17, 2025

В календара на Формула 1 има държави, където рекламата на алкохол е забранена: Саудитска Арабия, Бахрейн и Катар. Отделно от това популярната марка бърбън е сред най-пострадалите от бойкота на европейските и канадските потребители на американските стоки и алкохол заради митата, въведени от администрацията на Доналд Тръмп. Само в Канада компанията отрече над 60 процента спад на продажбите.

