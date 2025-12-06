Ландо Норис срещу историята в битката за титлата

На пръв поглед изглежда, че Ландо Норис има сравнително лесна задача в Гран При на Абу Даби, в която той просто трябва да се качи на подиума, за да спечели своята първа световна титла във Формула 1.

Преди състезанието на „Яс Марина“ британецът води с 12 точки пред Макс Верстапен и с 16 пред съотборника си в Макларън Оскар Пиастри. Историята обаче не е на страна на Норис, поне, ако съдим от последните пет случая, в която трима или повече пилоти са имали шанс да станат световен шампион в последното състезание за сезона.

Норис се откъсна пред Верстапен във втората тренировка, Пиастри извън топ 10

В нито един от тези пет случая, съответно от 1981, 1983, 1986, 2007 и 2010 година лидерът в класирането преди финалния старт не успява да стане световен шампион. През 1981 Карлос Ройтеман води, но титлата отива в ръцете на Нелсън Пикет, който печели и две години по-късно, когато лидер преди финалното състезание е Ален Прост. Професора взима своя реванш три години по-късно, когато печели своята втора титла, въпреки че лидер преди финалния кръг е Найджъл Менсъл, който пука гума докато води по-малко от 20 тура преди финала в Австралия и отпада.

Ландо Норис: Няма защо да се радваме, в квалификацията ще е по-оспорвано

През 2007 година Кими Райконен беше на третото място зад Люис Хамилтън и Фернандо Алонсо, но успя да открадне титлата от дуото на Макларън с победата си в Бразилия. Три години по-късно пък Себастиан Фетел изненада Алонсо и съотборника си в Ред Бул Марк Уебър, възползвайки се от тактическите грешки на двамата в Абу Даби, за да спечели първата си титла.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

