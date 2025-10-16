Популярни
Перес вече променя бъдещата кола на Кадилак

  • 16 окт 2025 | 20:45
  • 235
  • 0

От Кадилак потвърдиха, че единият от титулярните пилоти на новия отбор във Формула 1 за догодина Серхио Перес, вече прави промени по бъдещия автомобил.

Мексиканецът започна работа на симулатора на Кадилак и първите промени са по сервото на волана на бъдещия болид.

„Чеко работи на симулатора, тъй като той не е обвързан с други отбори – обясни консултантът на тима по инженерните въпроси Пат Саймъндс. – Имахме няколко срещи с него, а екипът на Ерик Уорън работи до дизайна на сервото. На симулатора Чеко каза, че иска по-различно усещане от сервото и екипът може да го промени точно както го иска пилотът.

„Ние сме в отличната позиция да имаме двама опитни пилоти, като натоварването върху тях ще е сериозно. Но тъй като са опитни, ние се надяваме, че няма да правят много инциденти, което е важно за нас като нов отбор.“

Снимки: Gettyimages

