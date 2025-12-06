Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Джордж Ръсел изпревари претендентите за титлата преди квалификацията в Абу Даби

Джордж Ръсел изпревари претендентите за титлата преди квалификацията в Абу Даби

  • 6 дек 2025 | 13:36
  • 4128
  • 4
Джордж Ръсел изпревари претендентите за титлата преди квалификацията в Абу Даби

Джордж Ръсел напомни на претендентите за титлата във Формула 1, че няма да ги остави да дишат спокойно в Гран При на Абу Даби, оглавявайки класирането в края на последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието на „Яс Марина“.

В рамките на последния час за подготовка пилотът на Мерцедес завъртя обиколка за 1:23.334, с която изпревари с 0.004 секунди лидера в битката за титлата Ландо Норис. Неговият най-близък преследвач Макс Верстапен се класира трети, изоставайки с 0.124 от Ръсел.

Третият от претендентите за титлата Оскар Пиастри зае петото място, регистрирайки пасив от 0.259 спрямо Ръсел. Австралиецът беше изпреварен с 0.008 от двукратния световен шампион Фернандо Алонсо. Зад Пиастри в топ 10 влязоха още Естебан Окон, Оливър Беарман, Шарл Леклер, Андреа Кими Антонели и Алекс Албон.

Малко преди края на сесията Антонели беше въвлече в инцидент в алеята преб боксовете, когато пилотът на Мерцедес беше пуснат да излезе от гаража си, но в същото време покрай него минаваше Юки Цунода и се стигна до контакт между двамата. След него Цунода трябваше да прекрати участието си в сесията заради поражения по дясната страна на пода на неговия автомобил, докато Антонели продължи след смяна на предно крило.

По-рано Люис Хамилтън катастрофира в деветия завой, което доведе до спиране на тренировката за около 12 минути малко след нейната среда. От коментара на седемкратния шампион, а и от повторенията обаче остана впечатление, че причината за инцидента е по-скоро повреда в задната част на болида на Ферари, а не пилотска грешка от страна на британеца.

Уикендът за Гран При на Абу Даби, последен кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 16:00 часа българско време с квалификацията, която ще определи реда на стартиране за утрешното състезание на „Яс Марина“. Битката за полпозишъна ще се проведе изцяло след залеза на слънцето.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пирели: Най-вероятната стратегия ще е с едно спиране

Пирели: Най-вероятната стратегия ще е с едно спиране

  • 6 дек 2025 | 11:58
  • 560
  • 0
Ландо Норис срещу историята в битката за титлата

Ландо Норис срещу историята в битката за титлата

  • 6 дек 2025 | 10:32
  • 5818
  • 2
Хамилтън: Няма да почивам много през зимата

Хамилтън: Няма да почивам много през зимата

  • 6 дек 2025 | 10:10
  • 2326
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

  • 6 дек 2025 | 10:00
  • 23584
  • 6
Силният вятър може да изненада пилотите в неделя

Силният вятър може да изненада пилотите в неделя

  • 5 дек 2025 | 21:35
  • 1377
  • 0
Хамилтън посочи проблемите на Ферари в Абу Даби

Хамилтън посочи проблемите на Ферари в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 20:52
  • 2200
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 0:1 Арда, Патрик Луан бележи

Локомотив (Пд) 0:1 Арда, Патрик Луан бележи

  • 6 дек 2025 | 15:15
  • 5139
  • 1
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 18085
  • 35
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 4385
  • 4
Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

  • 6 дек 2025 | 07:45
  • 12228
  • 13
Астън Вила 1:0 Арсенал, Мати Кеш даде преднина на домакините

Астън Вила 1:0 Арсенал, Мати Кеш даде преднина на домакините

  • 6 дек 2025 | 13:48
  • 2261
  • 9
Втора лига на живо: Вихрен отново поведе в Плевен

Втора лига на живо: Вихрен отново поведе в Плевен

  • 6 дек 2025 | 14:00
  • 3243
  • 0