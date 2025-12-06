Джордж Ръсел изпревари претендентите за титлата преди квалификацията в Абу Даби

Джордж Ръсел напомни на претендентите за титлата във Формула 1, че няма да ги остави да дишат спокойно в Гран При на Абу Даби, оглавявайки класирането в края на последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието на „Яс Марина“.

В рамките на последния час за подготовка пилотът на Мерцедес завъртя обиколка за 1:23.334, с която изпревари с 0.004 секунди лидера в битката за титлата Ландо Норис. Неговият най-близък преследвач Макс Верстапен се класира трети, изоставайки с 0.124 от Ръсел.

Our top three in the final FP3 of the season 👀



🥇 Russell

🥈 Norris

🥉 Verstappen#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/P9cqauvOe3 — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

Третият от претендентите за титлата Оскар Пиастри зае петото място, регистрирайки пасив от 0.259 спрямо Ръсел. Австралиецът беше изпреварен с 0.008 от двукратния световен шампион Фернандо Алонсо. Зад Пиастри в топ 10 влязоха още Естебан Окон, Оливър Беарман, Шарл Леклер, Андреа Кими Антонели и Алекс Албон.

Малко преди края на сесията Антонели беше въвлече в инцидент в алеята преб боксовете, когато пилотът на Мерцедес беше пуснат да излезе от гаража си, но в същото време покрай него минаваше Юки Цунода и се стигна до контакт между двамата. След него Цунода трябваше да прекрати участието си в сесията заради поражения по дясната страна на пода на неговия автомобил, докато Антонели продължи след смяна на предно крило.

Antonelli has hit Tsunoda in the pit lane 💥



Carbon fibre everywhere and the stewards are investigating the Mercedes driver for an unsafe release#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/9q0qb8Wcae — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

По-рано Люис Хамилтън катастрофира в деветия завой, което доведе до спиране на тренировката за около 12 минути малко след нейната среда. От коментара на седемкратния шампион, а и от повторенията обаче остана впечатление, че причината за инцидента е по-скоро повреда в задната част на болида на Ферари, а не пилотска грешка от страна на британеца.

Уикендът за Гран При на Абу Даби, последен кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 16:00 часа българско време с квалификацията, която ще определи реда на стартиране за утрешното състезание на „Яс Марина“. Битката за полпозишъна ще се проведе изцяло след залеза на слънцето.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

