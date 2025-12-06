Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Навръх именния си ден българският пилот във Формула 2 Никола Цолов си подари своя първи подиум в шампионата, след като финишира на третото място в спринтовото състезание на пистата „Яс Марина“ в Абу Даби.

Българския лъв стартира от петото място след наказанието от три позиции, което му беше наложено заради блокирането на Люк Браунинг във вчерашната квалификация. Той обаче направи отлично потегляне, което му позволи да изпревари Оливър Гьоте и Виктор Мартин още преди първия завой на състезанието.

LINDBLAD HOLDS THE LEAD FROM DUERKSEN AS TSOLOV CLIMBS TO P3!!

Впоследствие обаче българинът нямаше нужната скорост, за да остане със съотборника си в Кампос Арвид Линдблад и Джошуа Дюрксен, които се откъснаха в спора за победата. Добрата новина за Цолов беше фактът, че той успя още в първия тур да се откъсне на над секунда пред Гьоте, което не позволи на германския състезател да го атакува с DRS на двете дълги прави на „Яс Марина“ в началната фаза на надпреварата.

Duerksen is piling the pressure onto race leader Lindblad 👀👊



The gap is just +0.5 seconds!!

Това обаче се промени в осмата обиколка, когато на пистата имаше виртуална кола на сигурността след отпадането на Джон Бенет, чийто двигател гръмна. При тази неутрализация Гьоте се ориентира най-добре и едно успя да се доближи до Цолов, но и освен това се откъсна от Дино Беганович, който го притискаше преди това с DRS.

Пресата на Гьоте срещу Цолов обаче не продължи дълго, след като Българския лъв успя сравнително бързо да отвори повторно аванс от над секунда пред германския си колега в академията на Ред Бул. Това позволи на Българския лъв да кара сравнително спокойно до финала на дистанцията от 23 тура, за да запише своя първи подиум във Формула 2.

При минаването покрай карирания флаг Цолов завърши на 9.6 секунди зад съотборника си Линдблад, който спечели своята трета победа за сезона с аванс от 0.9 пред Дюрксен. Зад Цолов в точките влязоха още Беганович, който след много мъки изпревари Гьоте в 17-ия тур и остави германеца на петата позиция пред Джак Крауфорд, Мартинс и Алекс Дън, които оформиха осмицата.

LINDBLAD HOLDS OFF DUERKSEN TO WIN THE ABU DHABI SPRINT RACEEEE!!

В генералното класиране със спечелените шест точки днес Цолов запазва 18-тото място с общо 12 пункта на своята сметка. Българския лъв изостава с 14 от Ритомо Мията, който заема 17-тата позиция. При отборите Кампос има пасив от 10 точки спрямо Хайтек в битката за второто място зад тима на Инвикта, който води с цели 30 пункта пред Хайтек, а към този аванс тепърва ще бъдат добавени двете бонус точки за полпозишъна, който Роман Станек спечели вчера.

Your Sprint Race Podium in Abu Dhabi 🏆



1. Lindblad 🇬🇧

2. Duerksen 🇵🇾

1. Lindblad 🇬🇧
2. Duerksen 🇵🇾
3. Tsolov 🇧🇬

Основното състезание на „Яс Марина“, с което ще завърши сезонът във Формула 2, е предвидено за утре от 11:15 часа българско време. То ще бъде с продължителност от 33 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса. В него Цолов ще стартира 12-ти след наказанието, което му беше наложено след квалификацията вчера.

Снимки: Red Bull Content Pool